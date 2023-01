Aleksander Buksa będzie występował w SL16 FC

Wypożyczenie zostało zakończone, jednak Polak wcale nie wróci do Genoi. Teraz przeniesie się do Standardu Liege, gdzie ma występować w drugiej drużynie - SL16 FC, która występuje na drugim szczeblu rozgrywkowym w kraju. Oba kluby należą do tej same grupy inwestycyjnej mianowicie - 777 Partners, co bez wątpienia ułatwiło osiągnięcie porozumienia.