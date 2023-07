Absurdalna oferta Barcelony za Mbappe. To byłaby historyczna wymiana. "Blaugrana" gotowa oddać gwiazdę

Absurdalna oferta Barcelony za Mbappe

Wobec tego według francuskich mediów w głowach działaczy "Dumy Katalonii" zrodził się pomysł, jak sprowadzić Mbappe do siebie. Sposobem na dokonanie tej sztuki miałaby być wymiana . Informację o takiej operacji podało najpierw "Le Parisien", a później została ona potwierdzona przez Santiego Aounę z portalu "Footmercato", czyli wiarygodne francuskie żródła. Warunki są jednak niezwykle zaskakujące .

Zdaniem tych dziennikarzy "Blaugrana" była gotowa oddać do Paryża aż trzech swoich zawodników . Pierwszym z nich był Dembele , którego PSG oczywiście u siebie chce tego lata zobaczyć. Pozostałą dwójkę stanowili Raphinha oraz Gavi . Najbardziej dziwić może szczególnie fakt zaoferowania wymiany Gaviego, który jest przecież jedną z młodych gwiazd drużyny i podstawą projektu na najbliższe lata.

Gdy porównamy wartości tych wszystkich czterech zaangażowanych w tę operację piłkarzy, to w teorii wychodzi na to, że Barcelona była gotowa stracić. Zaoferowana przez nią trójka przez portal Transfermarkt.de wyceniana jest łącznie na 210 milionów euro. Z kolei sam Mbappe zdaniem analityków tego portalu ma wartość "zaledwie" 180 milionów euro. Wiadomo jednak, że Francuz to jeden z najbardziej decydujących zawodników na świecie.