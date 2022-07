20 tysięcy masek, ogromna akcja w internecie - Suarez wraca do domu

Nacional szczyci się przydomkiem "El Club Gigante"(Gigantyczny Klub) i nie są to słowa na wyrost, bo w skali Ameryki Południowej rzeczywiście jest to wielka, bardzo utytułowana drużyna, mająca na koncie aż 48 mistrzostw kraju.

Wraz z końcem sezonu Suarezowi skończyłsię kontakt z Atletico Madryt, od razu więc rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłości utytułowanego napastnika. Pojawiły się nawet sensacyjne doniesienia o jego możliwym dołączeniu do Borussii Dortmund, która na prędce szuka zastępstwa dla zmagającego się z chorobą Sebastiena Hallera.

Ostatecznie przeważył jednak lokalny patriotyzm, mocno napędzony również przez działania klubu, który wokół powrotu napastnika rozkręcił specjalną akcję marketingową #SuarezANacional, w którą bardzo szybko zaangażowali się kibice. Najpierw fani zalali social media wpisami skierowanymi do najlepszego strzelca w historii urugwajskiej kadry, a następnie przeszli do czynów.

Luis Suarez wrócił do Nacionalu Montevideo

W czasie ligowego meczu z zespołem Cerrito, ponad 20 tysięcy kibiców ubranych było w specjalne maski z podobizną Suareza, wymachując kartkami z przytoczonym wcześniej hasłem akcji. Jak widać, poskutkowało.

Zdjęcie Ponad 20 tysięcy kibiców Nacionalu Montevideo ubranych było w maski z podobizną Luisa Suareza / AFP

Aktywność kibiców nie zakończyła się jednak po ogłoszeniu powrotu Suareza, a wręcz można stwierdzić, że to chyba dopiero początek. Tuż po tej informacji w kasach biletowych zlokalizowanych na stadionie pojawiły się ogromne kolejki osób chcących kupić bilety na najbliższe mecze i chcących zobaczyć wielkiego napastnika ponownie w barwach ukochanego klubu.

Cały proces z pewnością ułatwił na pewno emocjonalny związek Suareza z klubem. Napastnik był z nim związany od dziecka, a w 2005 roku jako 18-latek debiutował w jego barwach w seniorskim futbolu i to właśnie z Nacionalu wyruszył na podbój Europy. 35-letni Suarez, po 17 latach doświadczeń nabytych kolejno w Groningen, Ajaksie, Barcelonie i Atletico, wraca do domu.

Zdjęcie Kolejki kibiców chcących kupić bilety na mecze Nacionalu Montevideo, po ogłoszeniu powrotu Luisa Suareza / AFP/PABLO PORCIUNCULA / AFP

Jak na razie do informacji publicznej nie podano oficjalnej informacji o długości kontraktu podpisanego przez napastnika. Hiszpańskie media piszą, że bardzo możliwa jest opcja kontraktu krótkotrwałego, do momentu rozpoczęcia mundialu, co byłoby na rękę Suarezowi, chcącemu dobrze przygotować się do turnieju. Urugwaj w Katarze zagra w grupie z Koreą Południową, Portugalią i Ghaną.