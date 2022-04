TOP 5 goli 1/4 finału Ligi Mistrzów 26-27.04.2022. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

We wtorkowym i środowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów padło aż 9 bramek. 7 Goli zobaczyli kibice na City of Manchester Stadium. Manchester City pokonał Real Madryt 4:3. W środę zaś, na stadionie Anfield w Liverpoolu ,,The Reds" pokonali Villarreal 2-0. Zobacz najciekawsze gole pierwszych półfinałowych spotkań Ligi Mistrzów!