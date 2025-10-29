Do WTA Finals 2025 zakwalifikowało się osiem najlepszych tenisistek w rankingu WTA Race, czyli m.in. Iga Świątek. Ostatnią, która dołączyła do stawki była Jelena Rybakina. Zawodniczki przez cały sezon zbierały punkty w różnych turniejach, a na koniec roku te, które zdobyły najwięcej, uzyskały prawo gry w prestiżowym turnieju w Arabii Saudyjskiej.

Zasady turnieju WTA Finals 2025:

Faza grupowa: Osiem zawodniczek dzieli się na dwie grupy po cztery. W każdej grupie poszczególna tenisistka rozegra trzy mecze.

Faza pucharowa: Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansują do półfinałów. Zwyciężczynie półfinałów spotykają się w finale.

W finałowych turniejach sezonu najwięcej zwycięstw odniosła urodzona w Czechach, a posiadająca obywatelstwo amerykańskie Martina Navratilova - osiem. Po jednym razie zmagania wygrały Polki - Agnieszka Radwańska (2015 r.) i Iga Świątek (2023 r.). W ubiegłorocznej edycji, która także odbyła się w Rijadzie, triumfowała Coco Gauff. Amerykanka pokonała w finale Qinwen Zheng 3:6, 6:4, 7:6(2).

WTA Finals 2025. Kiedy i o której zagra Iga Świątek? [Terminarz, grupy, mecze]

WTA Finals 2025 odbędzie się w dniach 1-8 listopada w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Od 17 sierpnia pewna gry w WTA Finals 2025 była Iga Świątek. Liderka światowego rankingu jako druga uzyskała przepustkę do turnieju wieńczącego sezon.

Poza Iga Świątek w zmaganiach singla zobaczymy: Arynę Sabalenkę, Coco Gauff, Amandę Anisimovą, Jessicę Pegulę, Madison Keys, Jasmine Paolini oraz Jelenę Rybakinę.

Grupy WTA Finals 2025:

Grupa Steffi Graf: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini

Grupa Sereny Williams: Iga Świątek, Amanda Anisimowa, Jelena Rybakina, Madison Keys

Terminarz WTA Finals 2025:

1. kolejka

01.11 (sobota)

nie przed 16:00: Ś wiątek - Keys

nie przed 16:30 Anisimova - Rybakina

02.11 (niedziela)

nie przed 15:00: Sabalenka - Paolini

nie przed 16:30: Gauff - Pegula

* Daty i godziny kolejnych spotkań będą na bieżąco aktualizowane w tym artykule.

Półfinały (7 listopada):

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał (8 listopada):

Triumfatorka półfinału 1 vs Triumfatorka półfinału 2

Tenis kobiet, WTA Finals 2025. Gdzie oglądać transmisje w TV i online live stream?

Turniej WTA Finals 2025 z udziałem Igi Świątek będzie można oglądać w TV na antenach CANAL+ (przede wszystkim CANAL+ Sport 2). Transmisje dostępne będą również online live stream na CANAL+ Online. Rywalizację w Rijadzie na zakończenie sezonu można obejrzeć też na urządzeniach mobilnych. Tekstowe relacje "na żywo", wyniki oraz najświeższe informacje będą dostępne w Interii Sport.

