Sytuacja w grupie Steffi Graf przed ostatnią kolejką wyglądala arcyciekawie. Aryna Sabalenka, która na swoim koncie dwa zwycięstwa, wciąż mogła odpaść z WTA Finals już po fazie grupowej. Jako pierwsza krok w stronę potencjalnej eliminacji Białorusinki wykonała Jessica Pegula. Amerykanka pokonała dzisiaj Jasmine Paolini 6:2, 6:3 i wtedy stało się jasne, że reprezentantka Stanów Zjednoczonych ma już gwarancję awansu do najlepszej "4" zmagań w Rijadzie.

W grze pozostały zatem trzy scenariusze:

1. Zwycięstwo Sabalenki z Gauff (wtedy pierwsze miejsce w grupie dla Aryny, a drugie dla Peguli)

2. Wygrana Coco 2-1 w setach (wówczas decydowałby % wygranych gemów; przy czym Jessica w tym układzie posiada już pewny awans do półfinału)

3. Zwycięstwo Gauff 2-0 w setach (w takim przypadku pierwsze miejsce w grupie dla Coco, a drugie dla Peguli)

Zapowiadała się zatem ekscytująca rywalizacja o awans do najlepszej "4" arabskich rozgrywek, bowiem nawet jeden wygrany set przez Białorusinkę w starciu z Amerykanką nie dawał 100% gwarancji ws. kwalifikacji do fazy pucharowej). Przed rokiem Gauff pokonała Sabalenkę w półfinale WTA Finals. Teraz Aryna miała idealną okazję do rewanżu.

Rozwiń

WTA Finals: Aryna Sabalenka kontra Coco Gauff w Rijadzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Liderka rankingu prowadziła 30-15 w gemie otwarcia, ale później wpadła w spiralę błędów. Ostatecznie już na "dzień dobry" doszło do przełamania. Po zmianie stron Gauff potwierdziła przewagę breaka i objęła prowadzenie 2:0. W następnych minutach Aryna nieco uspokoiła swoją grę i to przyniosło jej korzyści. Złapała kontakt, a potem ruszyła po całkowite zniwelowanie strat. Wykorzystała już drugiego z trzech break pointów i na tablicy wyników zrobiło się 2:2.

Tenisistka z Mińska nie poszła jednak za ciosem. Pozwoliła znów dojść do głosu rywalce i sytuacja liderki rankingu w pierwszym secie ponownie uległa pogorszeniu. 21-latka odzyskała dwa "oczka" przewagi. Coco miała ochotę na więcej. W siódmym gemie objęła prowadzenie 40-15 przy serwisie Białorusinki. Turniejowa "1" obroniła jednak w sumie trzy break pointy na 5:2 i złapała kontakt z Amerykanką.

Wydawało się, że Gauff jest na dobrej drodze, by mimo wszystko utrzymać przewagę do końca partii. Przy stanie 5:4, gdy serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie, prowadziła już 30-0. Wtedy Aryna wspięła się na wyżyny swoich możliwości. Wygrała cztery akcje z rzędu i zrobiło się 5:5. Liderka rankingu złapała swoje momentum. W następnym gemie przedłużyła serię zgarniętych wymian i zagwarantowała sobie co najmniej tie-break.

Ostatecznie doszło do decydującej rozgrywki. Jako pierwsza większą przewagę zbudowała sobie Coco. Przy zmianie stron było 4-2 dla Amerykanki. Po chwili 21-latka miała jeszcze jedno swoje podanie. Znajdowała się blisko siatki, pojawiła się okazja na uzyskanie trzech "oczek". Gauff nie wykorzystała jednak tej szansy i losy tie-breaka odwróciły się na dobre. Kolejne akcje wędrowały na konto Aryny. Podwójny błąd serwisowy Amerykanki sprawił, że zrobiło się 6-4 dla Białorusinki. To oznaczało dwa setbole. Pierwszy obrończyni tytułu wybroniła przy swoim podaniu, ale po następnym Sabalenka dopięła swego, wygrywając partię 7:6(5).

Liderka rankingu korzystała ze swojego momentum także na starcie drugiej partii. Już w gemie otwarcia zanotowała powrót z 15-30, zyskując przełamanie. W następnych minutach obserwowaliśmy totalną dominację Sabalenki. Po obronie break pointa w czwartym rozdaniu, zrobiło się już 4:0 dla 27-latki. Po chwili Gauff zerwała się jeszcze do walki. Utrzymała swoje podanie, a potem niespodziewanie odrobiła jedno przełamanie, mimo że tenisistka z Mińska prowadziła 40-0.

To był ostatni pozytywny akcent w tym spotkaniu dla obrończyni tytułu. Siódmy gem, który mógł pozwolić jej złapać kontakt z przeciwniczką, rozpoczęła fatalnie - od dwóch podwójnych błędów serwisowych. Potem turniejowa "1" poszła już jak po swoje. Ostatecznie Aryna wygrała całe spotkanie 7:6(5), 6:2. Dzięki temu tenisistka z Mińska zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie z kompletem zwycięstw i zameldowała się w półfinale WTA Finals. Jutro powalczy o miejsce w decydującym starciu z Amandą Anisimovą, z kolei Jessica Pegula zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Coco Gauff podzieliła los Igi Świątek - obrończyni tytułu również pożegnała się z rywalizacją na etapie fazy grupowej.

Dokładny zapis relacji z meczu Aryna Sabalenka - Coco Gauff jest dostępny TUTAJ. Turniej w Rijadzie zakończy się 8 listopada. Najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.

Sebastian Korda - Miomir Kecmanovic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Aryna Sabalenka podczas WTA Finals 2025 Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Coco Gauff CHARLY TRIBALLEAU AFP

Jessica Pegula, WTA Finals 2025 FAYEZ NURELDINE AFP