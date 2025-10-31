Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek ogłosiła całemu światu. Tuż przed startem WTA Finals. Szczere wyznanie

W sobotę Iga Świątek rozpocznie zmagania na WTA Finals. Dzień wcześniej Polka wzięła udział w konferencji prasowej, podczas której odpowiedziała na pytania dziennikarzy. - Czasami ja sama o tym zapominam - powiedziała, odnosząc się do swojego... wieku.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekIMAGONewspix.pl

Najpierw organizatorzy pokazali, w jakich stylizacjach tenisistki brylowały podczas oficjalnej sesji zdjęciowej. Potem - około południa - uczestniczki WTA Finals czekały obowiązki medialne.

Każda z nich odpowiedziała na pytania dziennikarzy zaraz przed startem rywalizacji na korcie. Po godz. 14:00 przyszedł czas na Igę Świątek.

Iga Świątek przemówiła w Rijadzie. Nagle wypaliła nt. wieku

Wypowiedziom tegorocznej mistrzyni Wimbledonu w stolicy Arabii Saudyjskiej przysłuchiwał się m.in. Adam Romer, który na bieżąco relacjonował je w mediach społecznościowych. Jeden z przedstawicieli mediów zapytał Polkę: - Czy ludzie nie zapominają, że masz dopiero 24 lata, a już 5 raz grasz WTA FInals?

Jej odpowiedź była... rozbrajająca.

Czasami ja sama o tym zapominam. To chyba pierwszy sezon, w którym nie czuje się już taka młoda
usłyszeliśmy.

Oprócz tego nasza tenisistka odniosła się do czysto sportowych kwestii. - Fizycznie czuję się bardzo dobrze… w bloku treningowym w Warszawie mogliśmy jeszcze docisnąć i mam nadzieję, że uda mi się to tu wykorzystać - powiedziała.

Jak 24-latce gra się na obiekcie w Rijadzie? - Kort jest jak w ubiegłym roku. Ważniejszą rzeczą, do której trzeba się tu przygotować, to wysokość nad poziomem morza. Piłka tu skacze - uzupełniła.

W pierwszym meczu grupowym WTA Finals rywalką Igi Świątek będzie Madison Keys. Na tym etapie turnieju Polka zmierzy się również z Amandą Anisimovą oraz Jeleną Rybakiną. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo pojedynków wiceliderki światowego rankingu w Interii Sport.

