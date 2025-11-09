Skandal z udziałem Rybakiny, padają mocne słowa. Wywołała wielką burzę

Podobnie, jak w 2024 roku w Rijadzie obył się wielki turniej WTA Finals 2025. W zmaganiach bierze udział jedynie osiem najlepszych tenisistek świata. W rywalizacji nie zabrakło Igi Świątek, lecz niestety Polka zakończyła zmagania już na fazie grupowej. W wielkim finale natomiast zmierzyły się ze sobą liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oraz rozstawiona z numerem szóstym Jelena Rybakina.

Po zaciętej walce lepsza okazała się jednak Kazaszka, która pokonała 27-latkę 6:3, 7:6 (0). W ten sposób odniosła jeden ze swoich największych sukcesów w całej karierze. Mimo dobrej postawy na korcie nie wszyscy ją chwalą. Wszystko ze względu na sytuację podczas ceremonii dekoracji.

W pewnym momencie po wręczeniu trofeów Rybakina odmówiła wspólnej fotografii z szefową WTA, Portią Archer. Na zdjęciu wraz z nią pojawiła się jedynie Sabalenka, a zwyciężczyni turnieju obserwowała wszystko z boku. Jej zachowanie spotkało się z ogromną falą krytyki.

Fani uderzają w Vukova, mocne słowa o Rybakinie

Całe zamieszanie łączone jest z niedawnym zawieszeniem trenera Rybakiny, Stefano Vukova. Co więcej, na początku 2025 roku ujawniono pismo właśnie Archer, w którym twierdziła, że relacja trenera i zawodniczki jest toksyczna.

Co więcej, ten wskazywano, jakoby szkoleniowiec miał mieć romans z zawodniczką i niejednokrotnie przekraczać granicę relacji zawodowej. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów, które sugerują, że Chorwat "wyprał jej mózg".

Co więcej, fani tenisa uważają, że mimo sukcesów, jakie wspólnie osiągają Kazaszka powinna zakończyć współprace z Vukovem, głównie dla zdrowia psychicznego. Mimo takich głosów nie wiele wskazuje, jakoby mistrzyni WTA Finals miała posłuchać się tych głosów.

Dzięki sobotniej wygranej Rybakina wzbogaciła się o ponad pięć milionów dolarów. Sezon 2025 zakończyła natomiast na piątej lokacje w rankingu WTA. Na swoim koncie zgromadziła 5850 punktów.

Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE AFP

Aryna Sabalenka STR AFP