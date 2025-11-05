Sabalenka sama sobie winna. Wszystko jasne ws. potencjalnej rywalki Świątek w półfinale
Przed rozpoczęciem drugiej kolejki zmagań w fazie grupowej WTA Finals teoretycznie wszystko było w rękach Aryny Sabalenki. Białorusince wystarczyło zwycięstwo w dwóch setach z Jessicą Pegulą, by już wczoraj zameldować się w półfinale. Białorusinka wygrała, ale po trzech partiach. W związku z tym żadna zawodniczka z tej grupy nie ma jeszcze gwarancji miejsca w najlepszej "4". Teraz już wszystko jasne, jak wyglądają scenariusze dot. kwalifikacji przed ostatnią serią gier. Prezentujemy wszystkie opcje.
W związku z tym, że Aryna Sabalenka pokonała Jasmine Paolini bez straty partii, a Jessica Pegula uporała się z Coco Gauff po trzysetowym boju, Białorusinka znalazła się w uprzywilejowanej sytuacji przed drugą kolejką fazy grupowej WTA Finals. Tenisistka z Mińska mogła wywalczyć sobie awans do półfinału już wczoraj, bez patrzenia na rezultat drugiego starcia. Wystarczyło, że nie przegra seta w potyczce ze starszą z zawodniczek reprezentujących Stany Zjednoczone.
Wszystko potoczyło się jednak inaczej. Po tym, jak liderka rankingu zgarnęła premierową partię, później do głosu doszła Pegula. Amerykanka wygrała drugą odsłonę 6:2 i wtedy stało się jasne, że zawodniczka z Mińska straciła szansę na to, by zameldować się w najlepszej "4" już wczoraj. Okazję na to wciąż posiadała Jessica, jednak musiała zwyciężyć w całym pojedynku. Wówczas miałaby pewną pierwszą lokatę i spowodowałaby, że w czwartek Sabalenka i Gauff zagrają o drugie miejsce. Ostatecznie triumfowała Aryna - 6:4, 2:6, 6:3.
WTA Finals: Mnóstwo wariantów w grupie Sabalenki, Gauff i Peguli
Taki rezultat oznaczał, że żadna tenisistka z tej grupy nie zagwarantowała sobie jeszcze kwalifikacji do fazy pucharowej. To zwiastuje niezwykle ciekawą ostatnią serię zmagań w tej grupie. Możliwości jest mnóstwo. W wersji rozbudowanej - aż 16. Przy uproszczonej sytuacji - tych opcji jest zdecydowanie mniej.
Sabalenka i Pegula wygrywają spotkania albo Aryna pokonuje Coco w dwóch partiach i Jasmine triumfuje w starciu Jessicą po trzysetowej batalii, wówczas:
1. Sabalenka
2. Pegula
Jessica pokonuje Paolini w dwóch partiach, a Gauff wygrywa z Aryną po trzysetowej batalii, wówczas o kolejności w grupie zdecyduje procent wygranych gemów, bo Sabalenka, Gauff i Pegula miałyby bilans setów 5-3. W tym wariancie Jessica posiadałaby jednak gwarancję awansu do półfinału, bowiem matematycznie nie jest możliwe, by jej % wygranych gemów był gorszy zarówno od Aryny, jak i Coco.
Gauff i Pegula wygrywają w dwóch setach, wówczas:
1. Gauff
2. Pegula
Coco triumfuje w starciu z Sabalenką, a Jessica pokonuje Paolini w trzech setach albo Gauff i Jasmine wygrywają swoje spotkania, wówczas:
1. Gauff
2. Sabalenka
Aryna i Jasmine wygrywają swoje spotkania w trzech setach albo Sabalenka triumfuje w starciu z Coco, a Paolini zwycięża w dwóch partiach, wówczas:
1. Sabalenka
2. Gauff
Jak widać, trzy tenisistki mają jeszcze szanse, by wygrać grupowe zmagania - nawet Pegula, poprzez drugi scenariusz. A to oznacza, że zwyciężczyni spotkania Iga Świątek - Amanda Anisimova wciąż może trafić w półfinale WTA Finals zarówno na Arynę, Coco, jak i Jessicę.
Rywalizacja w grupie nazwanej na cześć Steffi Graf zakończy się w czwartek. Nie przed godz. 15:00 czasu polskiego na korcie zjawią się Pegula i Paolini. Jeśli Amerykanka nie straci seta, wówczas na pewno awansuje do najlepszej "4". Każdy inny rezultat starcia z Włoszką sprawi, że to Sabalenka będzie się cieszyć z kwalifikacji do fazy pucharowej jeszcze przed potyczką z mistrzynią Roland Garros 2025.
Ewentualne zwycięstwo Jessiki 2-0 oznaczałoby, że po godz. 16:30 czasu polskiego Aryna musi zagrać o pełną pulę z Coco, bez możliwości kalkulacji. Nawet wygrany set w starciu z reprezentantką USA mógłby nie wystarczyć tenisistce z Mińska do awansu, gdyby do gry wkroczył drugi scenariusz. Chociaż liderka rankingu ma na swoim koncie dwa triumfy podczas tegorocznych zmagań w Rijadzie, to wciąż nie może być pewna swego. Dzięki temu zapowiada się pasjonująca rywalizacja na koniec fazy grupowej WTA Finals.
Turniej w Rijadzie zakończy się 8 listopada. Najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.