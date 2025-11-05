Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka sama sobie winna. Wszystko jasne ws. potencjalnej rywalki Świątek w półfinale

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Przed rozpoczęciem drugiej kolejki zmagań w fazie grupowej WTA Finals teoretycznie wszystko było w rękach Aryny Sabalenki. Białorusince wystarczyło zwycięstwo w dwóch setach z Jessicą Pegulą, by już wczoraj zameldować się w półfinale. Białorusinka wygrała, ale po trzech partiach. W związku z tym żadna zawodniczka z tej grupy nie ma jeszcze gwarancji miejsca w najlepszej "4". Teraz już wszystko jasne, jak wyglądają scenariusze dot. kwalifikacji przed ostatnią serią gier. Prezentujemy wszystkie opcje.

Aryna Sabalenka wciąż nie ma zagwarantowanego awansu do półfinału WTA Finals 2025
Aryna Sabalenka wciąż nie ma zagwarantowanego awansu do półfinału WTA Finals 2025Clive BrunskillAFP

W związku z tym, że Aryna Sabalenka pokonała Jasmine Paolini bez straty partii, a Jessica Pegula uporała się z Coco Gauff po trzysetowym boju, Białorusinka znalazła się w uprzywilejowanej sytuacji przed drugą kolejką fazy grupowej WTA Finals. Tenisistka z Mińska mogła wywalczyć sobie awans do półfinału już wczoraj, bez patrzenia na rezultat drugiego starcia. Wystarczyło, że nie przegra seta w potyczce ze starszą z zawodniczek reprezentujących Stany Zjednoczone.

    Wszystko potoczyło się jednak inaczej. Po tym, jak liderka rankingu zgarnęła premierową partię, później do głosu doszła Pegula. Amerykanka wygrała drugą odsłonę 6:2 i wtedy stało się jasne, że zawodniczka z Mińska straciła szansę na to, by zameldować się w najlepszej "4" już wczoraj. Okazję na to wciąż posiadała Jessica, jednak musiała zwyciężyć w całym pojedynku. Wówczas miałaby pewną pierwszą lokatę i spowodowałaby, że w czwartek Sabalenka i Gauff zagrają o drugie miejsce. Ostatecznie triumfowała Aryna - 6:4, 2:6, 6:3.

      WTA Finals: Mnóstwo wariantów w grupie Sabalenki, Gauff i Peguli

      Taki rezultat oznaczał, że żadna tenisistka z tej grupy nie zagwarantowała sobie jeszcze kwalifikacji do fazy pucharowej. To zwiastuje niezwykle ciekawą ostatnią serię zmagań w tej grupie. Możliwości jest mnóstwo. W wersji rozbudowanej - aż 16. Przy uproszczonej sytuacji - tych opcji jest zdecydowanie mniej.

      SCENARIUSZ 1:

      Sabalenka i Pegula wygrywają spotkania albo Aryna pokonuje Coco w dwóch partiach i Jasmine triumfuje w starciu Jessicą po trzysetowej batalii, wówczas:

      1. Sabalenka

      2. Pegula

      SCENARIUSZ 2:

      Jessica pokonuje Paolini w dwóch partiach, a Gauff wygrywa z Aryną po trzysetowej batalii, wówczas o kolejności w grupie zdecyduje procent wygranych gemów, bo Sabalenka, Gauff i Pegula miałyby bilans setów 5-3. W tym wariancie Jessica posiadałaby jednak gwarancję awansu do półfinału, bowiem matematycznie nie jest możliwe, by jej % wygranych gemów był gorszy zarówno od Aryny, jak i Coco.

      SCENARIUSZ 3:

      Gauff i Pegula wygrywają w dwóch setach, wówczas:

      1. Gauff

      2. Pegula

      SCENARIUSZ 4:

      Coco triumfuje w starciu z Sabalenką, a Jessica pokonuje Paolini w trzech setach albo Gauff i Jasmine wygrywają swoje spotkania, wówczas:

      1. Gauff

      2. Sabalenka

      SCENARIUSZ 5:

      Aryna i Jasmine wygrywają swoje spotkania w trzech setach albo Sabalenka triumfuje w starciu z Coco, a Paolini zwycięża w dwóch partiach, wówczas:

      1. Sabalenka

      2. Gauff

        Jak widać, trzy tenisistki mają jeszcze szanse, by wygrać grupowe zmagania - nawet Pegula, poprzez drugi scenariusz. A to oznacza, że zwyciężczyni spotkania Iga Świątek - Amanda Anisimova wciąż może trafić w półfinale WTA Finals zarówno na Arynę, Coco, jak i Jessicę.

        Rywalizacja w grupie nazwanej na cześć Steffi Graf zakończy się w czwartek. Nie przed godz. 15:00 czasu polskiego na korcie zjawią się Pegula i Paolini. Jeśli Amerykanka nie straci seta, wówczas na pewno awansuje do najlepszej "4". Każdy inny rezultat starcia z Włoszką sprawi, że to Sabalenka będzie się cieszyć z kwalifikacji do fazy pucharowej jeszcze przed potyczką z mistrzynią Roland Garros 2025.

        Ewentualne zwycięstwo Jessiki 2-0 oznaczałoby, że po godz. 16:30 czasu polskiego Aryna musi zagrać o pełną pulę z Coco, bez możliwości kalkulacji. Nawet wygrany set w starciu z reprezentantką USA mógłby nie wystarczyć tenisistce z Mińska do awansu, gdyby do gry wkroczył drugi scenariusz. Chociaż liderka rankingu ma na swoim koncie dwa triumfy podczas tegorocznych zmagań w Rijadzie, to wciąż nie może być pewna swego. Dzięki temu zapowiada się pasjonująca rywalizacja na koniec fazy grupowej WTA Finals.

        Turniej w Rijadzie zakończy się 8 listopada. Najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.

        Kobieta w sportowej kurtce trzyma mikrofon z logo PIF, w tle widoczne napisy WTA Finals Riyadh, logo turnieju i sponsorów.
        Aryna Sabalenka podczas WTA Finals 2025 Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
        Tenisistka w jasnym stroju sportowym z opaską na głowie ściska pięść w geście determinacji, na tle niebieskich krzeseł trybun i rozmytych sylwetek widzów.
        Coco GauffWANG ZHAO AFP
        Jessica Pegula
        Jessica PegulaFATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

