Sabalenka sama sobie winna. Wszystko jasne ws. potencjalnej rywalki Świątek w półfinale

W związku z tym, że Aryna Sabalenka pokonała Jasmine Paolini bez straty partii, a Jessica Pegula uporała się z Coco Gauff po trzysetowym boju, Białorusinka znalazła się w uprzywilejowanej sytuacji przed drugą kolejką fazy grupowej WTA Finals. Tenisistka z Mińska mogła wywalczyć sobie awans do półfinału już wczoraj, bez patrzenia na rezultat drugiego starcia. Wystarczyło, że nie przegra seta w potyczce ze starszą z zawodniczek reprezentujących Stany Zjednoczone.

Wszystko potoczyło się jednak inaczej. Po tym, jak liderka rankingu zgarnęła premierową partię, później do głosu doszła Pegula. Amerykanka wygrała drugą odsłonę 6:2 i wtedy stało się jasne, że zawodniczka z Mińska straciła szansę na to, by zameldować się w najlepszej "4" już wczoraj. Okazję na to wciąż posiadała Jessica, jednak musiała zwyciężyć w całym pojedynku. Wówczas miałaby pewną pierwszą lokatę i spowodowałaby, że w czwartek Sabalenka i Gauff zagrają o drugie miejsce. Ostatecznie triumfowała Aryna - 6:4, 2:6, 6:3.

WTA Finals: Mnóstwo wariantów w grupie Sabalenki, Gauff i Peguli

Taki rezultat oznaczał, że żadna tenisistka z tej grupy nie zagwarantowała sobie jeszcze kwalifikacji do fazy pucharowej. To zwiastuje niezwykle ciekawą ostatnią serię zmagań w tej grupie. Możliwości jest mnóstwo. W wersji rozbudowanej - aż 16. Przy uproszczonej sytuacji - tych opcji jest zdecydowanie mniej.

Rozwiń

SCENARIUSZ 1:

Sabalenka i Pegula wygrywają spotkania albo Aryna pokonuje Coco w dwóch partiach i Jasmine triumfuje w starciu Jessicą po trzysetowej batalii, wówczas:

1. Sabalenka

2. Pegula

SCENARIUSZ 2:

Jessica pokonuje Paolini w dwóch partiach, a Gauff wygrywa z Aryną po trzysetowej batalii, wówczas o kolejności w grupie zdecyduje procent wygranych gemów, bo Sabalenka, Gauff i Pegula miałyby bilans setów 5-3. W tym wariancie Jessica posiadałaby jednak gwarancję awansu do półfinału, bowiem matematycznie nie jest możliwe, by jej % wygranych gemów był gorszy zarówno od Aryny, jak i Coco.

SCENARIUSZ 3:

Gauff i Pegula wygrywają w dwóch setach, wówczas:

1. Gauff

2. Pegula

SCENARIUSZ 4:

Coco triumfuje w starciu z Sabalenką, a Jessica pokonuje Paolini w trzech setach albo Gauff i Jasmine wygrywają swoje spotkania, wówczas:

1. Gauff

2. Sabalenka

SCENARIUSZ 5:

Aryna i Jasmine wygrywają swoje spotkania w trzech setach albo Sabalenka triumfuje w starciu z Coco, a Paolini zwycięża w dwóch partiach, wówczas:

1. Sabalenka

2. Gauff

Jak widać, trzy tenisistki mają jeszcze szanse, by wygrać grupowe zmagania - nawet Pegula, poprzez drugi scenariusz. A to oznacza, że zwyciężczyni spotkania Iga Świątek - Amanda Anisimova wciąż może trafić w półfinale WTA Finals zarówno na Arynę, Coco, jak i Jessicę.

Rywalizacja w grupie nazwanej na cześć Steffi Graf zakończy się w czwartek. Nie przed godz. 15:00 czasu polskiego na korcie zjawią się Pegula i Paolini. Jeśli Amerykanka nie straci seta, wówczas na pewno awansuje do najlepszej "4". Każdy inny rezultat starcia z Włoszką sprawi, że to Sabalenka będzie się cieszyć z kwalifikacji do fazy pucharowej jeszcze przed potyczką z mistrzynią Roland Garros 2025.

Ewentualne zwycięstwo Jessiki 2-0 oznaczałoby, że po godz. 16:30 czasu polskiego Aryna musi zagrać o pełną pulę z Coco, bez możliwości kalkulacji. Nawet wygrany set w starciu z reprezentantką USA mógłby nie wystarczyć tenisistce z Mińska do awansu, gdyby do gry wkroczył drugi scenariusz. Chociaż liderka rankingu ma na swoim koncie dwa triumfy podczas tegorocznych zmagań w Rijadzie, to wciąż nie może być pewna swego. Dzięki temu zapowiada się pasjonująca rywalizacja na koniec fazy grupowej WTA Finals.

Turniej w Rijadzie zakończy się 8 listopada. Najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.

Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Aryna Sabalenka podczas WTA Finals 2025 Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Jessica Pegula FATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP