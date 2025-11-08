Sabalenka - Rybakina. O której finał WTA Finals dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina w finale WTA Finals 2025 zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 17:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego pojedynku będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Finał WTA Finals 2025. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aryna Sabalenka (WTA 1) awans do finału turnieju WTA Finals w Rijadzie wywalczyła po trzysetowym boju z Amandą Anisimovą. Amerykanka postawiła duży opór liderce światowego rankingu, lecz finalnie Białorusinka triumfowała 6:3, 3:6, 6:3. Sabalenka przez fazę grupową turnieju przeszła jak burza wygrywając z Jasmine Paolini, Jessiką Pegulą oraz Coco Gauff.

Jej rywalką w wielkim finale będzie Jelena Rybakina, która w półfinale pokonała po trzysetowym boju Jessikę Pegulę. Kazaszka w fazie grupowej znów wcieliła się w rolę pogromczyni Igi Świątek. Raszynianka swój drugi mecz w Rijadzie rozpoczęła od wygranej 6:3 w pierwszym secie. W dwóch pozostałych partiach Rybakina kompletnie zdominowała Polkę, oddając jej zaledwie jednego gema. Pozostałe dwie wygrane 26-latka zanotowała z Amandą Anisimovą oraz Jekateriną Aleksandrową.

Sebastian Korda - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Sabalenka i Rybakina mają na koncie 13 bezpośrednich starć. Ośmiokrotnie zwycięsko z tych pojedynków wychodziła Sabalenka. Rybakinie pięciokrotnie udało się pokonać Białorusinkę. W tym sezonie obie zawodniczki mierzył się ze sobą trzykrotnie. W czerwcu w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Berlinie Sabalenka zwyciężyła 7:6(6), 3:6, 7:6(6). Kazaszka wzięła odwet na Sabalence w ćwierćfinale WTA 1000 w Cincinnati, wygrywając 6:1, 6:4. Ostatnie z tegorocznych starć obu zawodniczek miało miejsce w Wuhan. W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan Sabalenka zwyciężyła 6:3, 6:3.

Mecz Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina w półfinale WTA Finals 2025 zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 17:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego pojedynku będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Jelena Rybakina (z lewej) dołączyła do Aryny Sabalenki i Igi Świątek - zagra w WTA Finals FREDERIC J. BROWN AFP

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale WTA 1000 w Wuhan ADEK BERRY / AFP AFP

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka zagrają ze sobą w jednej grupie podczas WTA Finals 2024 THOMAS KIENZLE / WANG ZHAO / AFP AFP