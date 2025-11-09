Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka przerwała milczenie, nadała komunikat po porażce z Rybakiną. I te słowa

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W sobotę odbył się wielki finał turnieju WTA Finals. W nim zmierzyły się dwie świetnie tenisistki, Aryna Sabalenka oraz pogromczyni m.in. Igi Świątek, Jelena Rybakina. Rywalizacja była bardzo emocjonująca, a finalnie lepsza okazała się Kazaszka. Niedługo po zakończeniu zmagań w Rijadzie liderka światowego rankingu postanowiła zabrać głos za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaClicks Images/Getty ImagesGetty Images

Zdecydowanie nie tak wielki finał turnieju WTA Finals w Rijadzie wyobrażała sobie liderka światowego rankingu, Aryna Sabalenka. W sobotę o końcowy triumf przyszło jej zmierzyć się z Jeleną Rybakiną, czyli tenisistką rozstawioną z numerem "6". Kazaszka podobnie, jak Białorusinka świetnie spisywała się na przestrzeni całej rywalizacji i straciła zaledwie dwa sety. Co więcej, w fazie grupowej pokonała m.in. Igę Świątek, która zakończyła swój udział na fazie grupowej.

26-latka potwierdziła świetną formę już w pierwszym secie finału, wygrywając go 6:3. Wydawało się, że kontroluje przebieg gry i doskonale wie, co musi zrobić, aby wyjść zwycięsko z tego starcia. Druga partia wyglądała jednak już nieco inaczej. Sabalenka zaczęła grać nieco odważniej i pewniej, dzięki czemu nie dała się przełamać. Mimo to Rybakina również dalej utrzymywała swoje podanie, co doprowadziło do tie-breaku.

Zobacz również:

Novak Djoković nie zagra w turnieju ATP Finals 2025
Tenis

Wielki triumf Djokovicia, a potem nagły komunikat. Serb ogłosił rezygnację

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    W nim doszło do prawdziwej deklasacji, bowiem tenisistka z Kazachstanu wygrała go 7:0 oraz cały mecz 6:3, 7:6(0) i po raz pierwszy w karierze zwyciężyła zmagania WTA Finals. Tuż po spotkaniu przyznała, że nie miała żadnych oczekiwań odnośnie wyniku. Dodała także, że był to dla niej niesamowity weekend.

    Sabalenka natomiast pogratulowała rywalce i podziękowała swojemu sztabowi za pracę, jaki wykonał. Nieco więcej przekazała już na chłodno za pośrednictwem mediów społecznościowych.

    Sabalenka z poruszającym wpisem, te słowa mówią wszystko

    Nieco później 27-latka opublikowała również bardzo emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. Jak przyznała, nie do końca liczyła na taki wynik turnieju. Mimo to jest szczęśliwa i dziękuje swojemu zespołowi za pracę, jaką wykonuję.

    - Co za turniej. Nie takiego wyniku się spodziewałam, ale jestem szczęśliwa, że dotarłam do finału. Dziękuję kibicom za to, że sprawili, że poczułam się tu tak mile widziana, ten stadion ma tak wyjątkową atmosferę. I dziękuję mojej drużynie, wszyscy pozostawiliście mnie bez słowa na boisku. Ale tak serio, jestem wam wszystkim naprawdę wdzięczna. Mamy tak wiele powodów do dumy - napisała.

    W ten sposób Aryna Sabalenka zakończyła sezon drugi raz z rzędu na pozycji liderki światowego rankingu WTA.

    Vitaliy Sachko - Learner Tien. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

    Zobacz również:

    Piłkarze Lecha Poznań w meczu z Ray Vallecano
    Ekstraklasa

    Arka Gdynia - Lech Poznań. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

    Aleksy Kiełbasa
    Aleksy Kiełbasa
    Zawodniczka tenisa ubrana w czerwoną sukienkę sportową trzyma rakietę na korcie o fioletowej nawierzchni, skupiona i zamyślona.
    Aryna SabalenkaSTRAFP
    Tenisistka w czerwonej sukience koncentruje się na odbiciu piłki rakietą podczas intensywnej gry na korcie, na tle rozmytego ciemnego tła.
    Aryna Sabalenka w trakcie WTA Finals 2025STRAFP
    Zawodowa tenisistka w fioletowym stroju sportowym z opaską na głowie i plastrem na prawym ramieniu zaciska pięść w geście determinacji podczas meczu tenisowego.
    Jelena RybakinaFAYEZ NURELDINEAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja