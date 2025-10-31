Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka nie wahała się tego zrobić. Świątek nie będzie zachwycona. Wielkie poruszenie w Rijadzie

Michał Chmielewski

Lada moment osiem najlepszych tenisistek tego sezonu rozpocznie rywalizację w WTA Finals. Przed wyjściem na kort zawodniczki wzięły udział w uroczystej sesji zdjęciowej, podczas której pozowały w swoich unikatowych kreacjach. Długo nie mogliśmy doczekać się oficjalnych materiałów ukazujących ich stylizacje. W końcu przed obiektywem pokazała się... Aryna Sabalenka!

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaXiao YijiuAFP

Oprócz samej rywalizacji sportowej podczas WTA Finals wielkie emocje generuje również sesja zdjęciowa, podczas której światowa elita damskiego tenisa pozuje w eleganckich kompozycjach. Problem w tym, że tegoroczna uroczystość odbyła się w zamkniętym gronie, bez materiałów w mediach społecznościowych, bez promocji, bez show. To mocno rozczarowało kibiców.

"Nie tak to powinno wyglądać. Nawet jeśli chcą wstrzymać się z pokazaniem sesji z udziałem uczestniczek, wypadałoby wrzucić jakieś zajawki, zrobić wokół tego szum, zbudować napięcie. Różne niedociągnięcia można oczywiście rozwinąć także o inne kwestie - np. zamknięta ceremonia losowania itd" - komentował profil "Z kortu - informacje tenisowe".

W Rijadzie odkryli karty. Sabalenka na pierwszym planie. Co ze Świątek?

Dopiero w piątkowy poranek polskiego czasu organizatorzy "odkryli karty". Pierwszą tenisistką, która pokazała swoją stylizację jest Aryna Sabalenka. Na profilach WTA i WTA Finals Rijad ukazało się krótkie, charakterystyczne dla Białorusinki wideo.

Widzimy, że pierwsza rakieta świata postawiła na krwistoczerwoną sukienkę. Jej ramiona okrywa materiał w takim samym kolorze. Kreację uzupełniła złota biżuteria.

Dla przypomnienia - na bardzo podobną kompozycję podczas sesji w ramach WTA Finals 2023 w meksykańskim Cancun zdecydowała się Iga Świątek. Wówczas Polka wyłamała się ze schematu białych sukni, na które postawiły pozostałe zawodniczki. - Nie wiedziałam też, że będę jedyną, która nie założy białej sukienki. Słyszałam tylko, że na pewno cztery dziewczyny będą takie miały. Nie chciałam robić wielkiego zamieszania wokół siebie. Jestem jednak szczęśliwa, że wybrałam akurat tę sukienkę, bo wykonała ją polska projektantka mody. Pokochałam ją od pierwszego wejrzenia. To był dobry wybór - tłumaczyła wówczas.

Jej ubranie było stworzone przez polską projektantkę Magda Butrym. Niedługo później sukienka czterokrotnej mistrzyni Roland Garros została wystawiona na aukcję charytatywną WOŚP.

Pozostaje czekać, jaką kreację Iga Świątek przygotowała na obecny turniej w Rijadzie.

