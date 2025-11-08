- To był niesamowity tydzień. Nie miałam żadnych oczekiwań. Nie spodziewałam się aż tak dobrego wyniku, to wspaniałe. Gratulacje Aryna za drugi rok z rzędu na pierwszym miejscu w rankingu, to ogromne osiągnięcie. Mam nadzieję, że zagramy razem jeszcze wiele wielkich finałów. Chciałbym także podziękować kibicom za wsparcie, atmosfera była świetna. To wspaniale być w tym miejscu - mówiła prosto z kortu Jelena Rybakina.

Pogromczyni Igi Świątek z fazy grupowej WTA Finals w finale turnieju w Rijadzie była lepsza od Aryny Sabalenki. W pierwszym secie pozwoliła ugrać jej tylko trzy gemy. W drugiej partii byliśmy świadkami tie-breaka, w którym Kazaszka zgarnęła siedem punktów z rzędu. Chwilę później trzymała w dłoniach upragnione trofeum.

W ramach obowiązków medialnych tenisistki prosto z kortu udzieliły wywiadów, po czym rozpoczęło się pozowanie do zdjęć. Kiedy przed obiektywem pojawili się organizatorzy zawodów w stolicy Arabii Saudyjskiej, Sabalenka i Rybakina stanęły obok, aby wykonać wspólną fotografię.

Nagle przyszła kolej do zdjęcia u boku Portii Archer - dyrektorki generalnej WTA, która stanowisko to zajmuje od zeszłego roku. Sabalenka ustawiła się do zdjęcia z szefową organizacji, jednak w jej ślady nie poszła Rybakina.

Zawodniczka z Kazachstanu wyraźnie odmówiła wykonania fotografii z Archer. Stanęła z boku. Nie przekonały ją nawet apele koordynatora zawodów, który zachęcał zdobywczynie pucharu, aby ustawiła się w kadrze. Wideo z tego incydentu szybko pojawiło się w mediach społecznościowych.

Zgodnie z domysłami internautów w ten sposób Jelena Rybakina chciała wyrazić swoje oburzenie i protest przeciwko temu, jak WTA potraktowała... Stefano Vukova. Przypomnijmy, w ostatnich kilkunastu miesiącach media rozpisywały się o specyficznych, a nawet toksycznych relacjach Kazaszki i jej trenera.

Najpierw szkoleniowiec został zwolniony po pięciu latach pracy. Potem - na początku tego roku - przekazano, że Vukov wraca na dawną posadę, podczas gdy nowym trenerem Rybakiny był już Goran Ivanisević. W końcu Vukov został zawieszony przez WTA na rok za obrażanie swojej zawodniczki. Nie mógł pojawiać się na meczach, w ośrodkach treningowych itd.

Ponoć Chorwat miał stwierdzić, że "gdyby nie on, to Rybakina wciąż byłaby w Rosji i zbierała ziemniaki". Według niektórych dziennikarzy tenisistka została skrzywdzona psychicznie przez swojego szkoleniowca.

Jednocześnie Kazaszka nieustannie broniła Stefano Vukova. - Z wieloma rzeczami się nie zgadzam - m.in. z tym, co WTA robi w sprawie Stefano. Nigdy na niego nie narzekałam. Zawsze powtarzałam, że nie traktował mnie źle - mówiła podczas Australian Open. Ostatecznie trener skutecznie odwołał się od decyzji organizacji i podczas WTA 1000 w Cincinnati zasiadł w boksie Rybakiny. Nie zabrakło go także podczas sobotniego finału WTA Finals.

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale WTA 1000 w Wuhan ADEK BERRY / AFP AFP

Jelena Rybakina Foto Olimpik AFP

Stefano Vukov udzielający wskazówek Jelenie Rybakinie MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP

Sabalenka, Rybakina FAYEZ NURELDINE / AFP AFP