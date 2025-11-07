Sabalenka - Anisimova. O której półfinał WTA Finals dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova w półfinale WTA Finals 2025 zostanie rozegrany dzisiaj bezpośrednio po pierwszym półfinale, który rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisję na żywo z tego pojedynku będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Półfinał WTA Finals 2025. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aryna Sabalenka (WTA 1) z wielką pewnością awansowała do półfinału WTA Finals 2025. Białorusinka wygrała swoją grupę i w trzech meczach straciła tylko jednego seta. Było to w pojedynku z Jessiką Pegulą, który ostatecznie zwyciężyła 6:4, 2:6, 6:3. Poza tym w dwóch setach rozprawiła się z Jasmine Paolini oraz Coco Gauff.

W półfinale turnieju rywalką liderki światowego rankingu będzie Amanda Anisimova (WTA 4), a zatem już trzecia Amerykanka, z którą zagra Sabalenka. Anisimova w przeciwieństwie do swojej dzisiejszej przeciwniczki przegrała jedno spotkanie fazy grupowej. W pierwszym meczu uległa bowiem Jelenie Rybakinie 3:6, 1:6, natomiast w kolejnych dwóch pokonała w trzech setach Madison Keys oraz Igę Świątek.

Sabalenka i Anisimova mają już na koncie 10 bezpośrednich starć. Co ciekawe, bilans jest na korzyść Amerykanki, która triumfowała sześciokrotnie. Większość tych zwycięstw odniosła na początku ich rywalizacji, kiedy to od 2019 do 2022 roku wygrała pierwsze cztery konfrontacje. Dopiero później Sabalence udało się przełamać Anisimovą. Obie tenisistki zmierzyły się w tym sezonie aż trzykrotnie. Najpierw w 1/8 finału Roland Garros 7:5, 6:3 wygrała Sabalenka. Następnie w półfinale Wimbledonu 6:4, 4:6, 6:4 zwyciężyła Anisimova, ale Białorusinka wzięła rewanż w finale US Open, gdzie triumfowała 6:3, 7:6(3).

