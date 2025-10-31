Przełom, kibice się doczekali. Świątek i Sabalenka na pierwszym planie
Doczekaliśmy się! W piątek, tuż po godz. 12:00, organizatorzy pokazali stylizacje, które uczestniczki WTA Finals wybrały na uroczystą sesję zdjęciową. Show skradły Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Szczególnie sukienka Polki zrobiła furorę w mediach społecznościowych.
Tegoroczna sesja zdjęciowa WTA Finals została owiana tajemnicą, co mocno rozczarowało kibiców. W czwartek próżno było szukać jakichkolwiek materiałów z udziałem najlepszych tenisistek sezonu. Zawsze impreza ta generowała olbrzymie zainteresowanie.
Dopiero w piątek na profilach WTA i WTA Finals Rijad ukazało się zdjęcie, na którym wszystkie zawodniczki pozują w swoich kompozycjach. W tym roku Iga Świątek postawiła na egzemplarz z falbanami w miedzianym kolorze, który odsłania ramiona.
Zawodniczki pokazały swoje stylizacje. Tuż przed startem WTA Finals
Uwagę przykuwa również suknia Aryny Sabalenki, którą organizatorzy ujawnili nieco wcześniej. Post błyskawicznie zebrał mnóstwo komentarzy i reakcji, w których fani zachwycają się przede wszystkim stylizacjami pierwszej i drugiej rakiety świata.
"Wszystkie królowe. Piękne. Moja ulubiona Iga na zawsze", "Jak zawsze Aryna wygląda oszałamiająco", "Mój Boże, Iga wygląda jak księżniczka", "Piękne", "Styl Aryny jest najlepszy" - piszą internauci. Tuż po opublikowaniu wpisu rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem tenisistek.