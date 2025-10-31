Przełom, kibice się doczekali. Świątek i Sabalenka na pierwszym planie

Tegoroczna sesja zdjęciowa WTA Finals została owiana tajemnicą, co mocno rozczarowało kibiców. W czwartek próżno było szukać jakichkolwiek materiałów z udziałem najlepszych tenisistek sezonu. Zawsze impreza ta generowała olbrzymie zainteresowanie.

Dopiero w piątek na profilach WTA i WTA Finals Rijad ukazało się zdjęcie, na którym wszystkie zawodniczki pozują w swoich kompozycjach. W tym roku Iga Świątek postawiła na egzemplarz z falbanami w miedzianym kolorze, który odsłania ramiona.

Rozwiń

Zawodniczki pokazały swoje stylizacje. Tuż przed startem WTA Finals

Uwagę przykuwa również suknia Aryny Sabalenki, którą organizatorzy ujawnili nieco wcześniej. Post błyskawicznie zebrał mnóstwo komentarzy i reakcji, w których fani zachwycają się przede wszystkim stylizacjami pierwszej i drugiej rakiety świata.

Learner Tien - Daniil Medvedev. Skrót meczu Polsat Sport

"Wszystkie królowe. Piękne. Moja ulubiona Iga na zawsze", "Jak zawsze Aryna wygląda oszałamiająco", "Mój Boże, Iga wygląda jak księżniczka", "Piękne", "Styl Aryny jest najlepszy" - piszą internauci. Tuż po opublikowaniu wpisu rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem tenisistek.

Aryna Sabalenka PETER PARKS AFP

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP