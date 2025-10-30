Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak zobaczył, co Sabalenka robi w Rijadzie. I ten komentarz. Tuż przed WTA Finals

Michał Chmielewski

Lada moment w Rijadzie rozpocznie się WTA Finals. Śmietanka damskiego tenisa już od kilku dni przebywa w stolicy Arabii Saudyjskiej, aby jak najlepiej przygotować się do turnieju. Jeden z treningów Aryny Sabalenki w środowe popołudnie na żywo miał okazję obejrzeć dziennikarz Canal+Sport. Jego komentarz nie pozostawia żadnych złudzeń.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaPETER PARKSAFP

Po losowaniu grup WTA Finals wiemy już, że Iga Świątek w tej fazie turnieju zmierzy się z Amandą Anisimową, Jeleną Rybakiną oraz Madison Keys. To właśnie z tymi zawodniczkami wiceliderka światowego rankingu powalczy o awans do półfinału.

- Na miejscu Świątek wolałbym tę drugą grupę, bo Gauff, Pegula i Paolini to są zawodniczki, z którymi Świątek częściej wygrywała do tej pory. Te, na które trafiła, to rzeczywiście są bardzo mocno grające zawodniczki. Do tego jeszcze jest Rybakina ze świetnym serwisem - analizował ostatnio Tomasz Wolfke. W drugiej dywizji znalazły się: Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Coco Gauff oraz Jessica Pegula.

Sabalenka dała pokaz siły. Zaraz przed startem rywalizacji w Rijadzie

Nie da się ukryć, że Białorusinka jest jedną z faworytek do końcowego triumfu. W tym sezonie wygrywała w Miami i Madrycie. Zgarnęła też puchar US Open, potwierdzając, że na twardych kortach czuje się fenomenalnie.

W ostatnich dniach zawodniczki ostro trenują przed startem rywalizacji. Jednej z sesji Sabalenki w środę miał okazję przyglądać się Żelisław Żyżyński. Dziennikarz, komentator i reporter Canal+Sport opublikował nagranie, na którym można dostrzec zabójczy forhend pierwszej rakiety świata.

Jego reakcja nie mogła być inna: "Jest moc u Aryny Sabalenki" - dodał w opisie. Białoruska tenisistka słynie z siły i prędkości swoich uderzeń, nie tylko tych z forhendu. Zawsze stara się zdominować przeciwniczkę w każdej wymianie. Nawet na treningach, co udowodniła podczas ostatniego sparingu przeciwko Jasmine Paolini.

"Chociaż Paolini narzucała warunki, to Sabalenka nie spuszczała z tonu. Walczyła zaciekle i... to się opłaciło. Akcja zakończyła się w niebywały sposób. Gdy wydawało się, że tenisistka z Italii ma już wszystko w swoich rękach, nagle popełniła prosty błąd, posyłając woleja w siatkę. Tuż po ostatnim odbiciu obie zawodniczki padły na kort" - relacjonował Mateusz Stańczyk z naszej redakcji.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek trenowały dzisiaj ze sobą na korcie w Rijadzie
Aryna Sabalenka i Iga Świątek trenowały dzisiaj ze sobą na korcie w RijadzieLUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / BEN STANSALL / AFPAFP
Tenisistka wykonuje dynamiczne uderzenie piłki podczas meczu tenisowego, skupiona na rozgrywce. W tle kontrastujące, niebieskie linie kortu podkreślają sportowy charakter sceny.
Aryna Sabalenka jest jedną z kandydatek do zwycięstwa w WTA Finals 2025ADEK BERRYAFP
Aryna Sabalenka przystąpi do WTA Finals z wyraźną przewagą w rankingu nad Igą Świątek
Aryna Sabalenka przystąpi do WTA Finals z wyraźną przewagą w rankingu nad Igą ŚwiątekWANG ZHAO / BERTRAND GUAY / AFPAFP

