O której mecz Sabalenka - Pegula? Gdzie obejrzeć? WTA Finals [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Aryna Sablenka - Jessica Pegula w ramach 2. kolejki fazy grupowej WTA Finals 2025 zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 16:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Daniił Miedwiediew - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula. WTA Finals 2025. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

W drugim meczu liderka rankingu WTA spotka się z Jessiką Pegulą (WTA 5). Amerykanka także zaczęła od zwycięstwa. W siostrzanym starciu pokonała Coco Gauff 6:3, 6(4):7, 6:2. To spotkanie trwało 2 godziny i 15 minut, a zatem Sabalenka będzie miała więcej zaoszczędzonych sił od Peguli przed ich pojedynkiem.

Sabalenka i Pegula zagrały przeciw sobie jak dotąd 11 razy. Ośmiokrotnie triumfowała Białorusinka, a trzykrotnie Amerykanka. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie liderka światowego rankingu oraz WTA Race jest faworytką tej konfrontacji.

Mecz Aryna Sablenka - Jessica Pegula w ramach 2. kolejki fazy grupowej WTA Finals 2025 zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 16:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Aryna Sabalenka jest jedną z kandydatek do zwycięstwa w WTA Finals 2025 ADEK BERRY AFP

Jessica Pegula SELCUK ACAR / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP