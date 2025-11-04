O której mecz Sabalenka - Pegula? Gdzie obejrzeć? WTA Finals [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Aryna Sabalenka w drugim meczu na WTA Finals 2025 zagra z Jessiką Pegulą. Białorusinka w pierwszym występie spisała się świetnie, pewnie pokonując Jasmine Paolini i spędzając na korcie ledwie 10 minut więcej czasu, niż Iga Świątek. O której gra Sabalenka? Gdzie obejrzeć mecz Aryna Sabalenka - Jessica Pegula. Tenis. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Aryna Sablenka - Jessica Pegula w ramach 2. kolejki fazy grupowej WTA Finals 2025 zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 16:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Aryna Sabalenka świetnie rozpoczęła WTA Finals 2025. W pierwszym meczu zmierzyła się z Jasmine Paoloni i zwyciężyła 6:3, 6:1. Białorusinka spędziła na korcie 1 godzinę i 11 minut, czyli raptem o 10 minut dłużej, niż Iga Świątek w pojedynku z Madison Keys.
W drugim meczu liderka rankingu WTA spotka się z Jessiką Pegulą (WTA 5). Amerykanka także zaczęła od zwycięstwa. W siostrzanym starciu pokonała Coco Gauff 6:3, 6(4):7, 6:2. To spotkanie trwało 2 godziny i 15 minut, a zatem Sabalenka będzie miała więcej zaoszczędzonych sił od Peguli przed ich pojedynkiem.
Sabalenka i Pegula zagrały przeciw sobie jak dotąd 11 razy. Ośmiokrotnie triumfowała Białorusinka, a trzykrotnie Amerykanka. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie liderka światowego rankingu oraz WTA Race jest faworytką tej konfrontacji.
