O której gra Sabalenka? Gdzie oglądać mecz z Paolini? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz 1. kolejki WTA Finals 2025 Aryna Sabalenka - Jasmine Paolini zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 15:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Aryna Sabalenka - Jasmine Paolini. WTA Finals. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aryna Sabalenka przyjechała na turniej WTA Finals 2025 jako liderka światowego rankingu, a także liderka WTA Race. Białorusinka w tym sezonie zagrała w finałach Australian Open, Rolanda Garrosa i US Open, ale wygrała tylko ostatni. Ponadto zwyciężyła w trzech turniejach WTA i w Rijadzie jest jedną z faworytek do końcowego triumfu.

Sabalenka po raz ostatni pojawiła się na korcie 11 października, gdzie przegrała w półfinale turnieju w Wuhan z Jessiką Pegulą. Nieco krótszą przerwę miała jej dzisiejsza rywalka, czyli Jasmine Paolini (8. WTA). Włoszka zagrała ostatni mecz 18 października, gdzie również poniosła porażkę na poziomie półfinału, tyle że w trakcie zawodów z Ningbo, uznając wyższość Jeleny Rybakiny.

Sabalenka i Paolini zagrały ze sobą jak dotąd siedmiokrotnie. Pięć razy wygrywała Białorusinka, a ledwie dwa triumfy odniosła Włoszka. Po raz ostatni obie tenisistki zmierzyły się w kwietniu tego roku w trakcie turnieju w Stuttgarcie, gdzie Sabalenka triumfowała 7:5, 6:4 na etapie półfinału.

