Niespodzianka w Rijadzie, Rybakina zwróciła się do Sabalenki. Komunikat dla Aryny i świata

W sobotę po południu odbył się wielki finał turnieju zwieńczającego sezon WTA Finals. W nim udział wzięła Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, która po drodze do decydującego starcia pokonała m.in. Igę Świątek. Starcie było bardzo emocjonujące, a górą ostatecznie 6:3, 7:6(0) była 26-latka. Tuż po zakończeniu spotkania Kazaszka zabrała głos i podsumowała rywalizację. Co ciekawe, zawodniczka wyznała m.in., że nie miała żadnych oczekiwań.

Jelena Rybakina
Jelena RybakinaRobert Prange/Getty Images / Robert Prange/Getty ImagesGetty Images

Podobnie, jak w 2024 roku w Rijadzie odbył się turniej WTA Finals 2025. Podczas niego rywalizuje jedynie osiem najlepszych tenisistek świata. W gronie uczestniczek nie zabrakło wiceliderki światowego rankingu, Igi Świątek. Niestety Polka zakończyła grę przedwcześnie, bowiem już po trzech meczach fazy grupowej.

Świetnie radziły sobie za to dwie inne zawodniczki, Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina, które w sobotę zmierzyły się w wielkim finale. Obie na przestrzeni całego turnieju straciły zaledwie dwa sety i prezentowały się zdecydowanie najlepiej. Druga z wymienionych podczas swojej drogi do finału pokonała m.in. wspomnianą Świątek.

Rywalizacja zapowiadała się na bardzo wyrównaną i emocjonującą. W pierwszym secie lepsza okazała się tenisistka rozstawiona z numerem szóstym i wygrała go 6:3. Druga partia wyglądała już nieco inaczej, bowiem żadna z zawodniczek nie potrafiła znaleźć sposobu na przełamanie rywalki, przez co do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim zdecydowanie lepsza okazała się 26-latka - zwyciężyła go do zera.

    W ten sposób spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3, 7:6(0). Przy okazji ceremonii dekoracji triumfatorka zabrała głos. Jak zdradziła, nie miała żadnych oczekiwań oraz nie spodziewała się tak wielkiego sukcesu. Do tego pogratulowała także swojej przeciwniczce zakończenia sezonu WTA drugi rok z rzędu na pierwszym miejscu.

    - To był niesamowity tydzień. Nie miałam żadnych oczekiwań. Nie spodziewałam się aż tak dobrego wyniku, to wspaniałe. Gratulacje Aryna za drugi rok z rzędu na pierwszym miejscu w rankingu, to ogromne osiągnięcie. Mam nadzieję, że zagramy razem jeszcze wiele wielkich finałów. Chciałbym także podziękować kibicom za wsparcie, atmosfera była świetna. To wspaniale być w tym miejscu - mówiła.

    Rybakina z podziękowaniami, piękne słowa na koniec

    Do tego zawodniczka nie zapomniała także o swoim sztabie szkoleniowym i kibicach. Podziękowała całemu zespołowi za pracę, jaką wykonuje.

    Chciałabym też podziękować mojemu zespołowi, za ciągłe motywowanie mnie do dalszego rozwoju. Do tego fizjoterapeucie, który zawsze dba o to, abym była zdrowa i przygotowana do rywalizacji. Oczywiście nie wszyscy są tu, na miejscu, jednakże chciałbym podziękować wszystkim. Każdemu, kto mnie wspierał i kibicował. Dziękuję 
    dodała.

    Co ciekawe, Kazaszka dzięki wygranej w WTA Finals stała się bogatsza o 5,235 mln dolarów. W żadnym innym kobiecym turnieju tenisowym nie można wygrać większej kwoty.

