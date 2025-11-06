Kiedy gra Sabalenka? O której mecz z Gauff? WTA Finals [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Aryna Sabalenka - Coco Gauff w 3. kolejce fazy grupowej WTA Finals 2025 zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 16:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Aryna Sabalenka - Coco Gauff. WTA Finals 2025. O której i gdzie obejrzeć dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aryna Sabalenka (WTA 1) bardzo dobrze, choć nie perfekcyjnie poradziła sobie w pierwszych dwóch meczach tegorocznego WTA Finals. W pierwszym spotkaniu z łatwością ograła Jasmine Paolini 6:3, 6:1, potwierdzając swoje aspiracje i gotowość do końcowego triumfu w turnieju. W drugim pojedynku Białorusinka miała pewne problemy, ale ostatecznie pokonała Jessicę Pegulę 6:4, 2:6, 6:3.

Tak dobrze nie radzi już sobie Coco Gauff (WTA 3). Amerykanka najpierw uległa w siostrzanym pojedynku Peguli 3:6, 7:6(4), 2:6, a następnie wygrała z Paolini 6:3, 6:2. Dla tegorocznej triumfatorki Rolanda Garrosa starcie z liderką światowych rankingów jest meczem o pozostanie w turnieju.

Dla Sabalenki i Gauff będzie to 12 bezpośredni pojedynek. W dotychczasowych 11 spotkania sześć razy triumfowała Amerykanka, a pięciokrotnie Białorusinka, co oznacza, że dzisiaj Sabalenka ma okazję, by doprowadzić do wyrównania bilansu.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Aryna Sabalenka w trakcie WTA Finals 2025 STR AFP

Coco Gauff AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP