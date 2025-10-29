Amanda Anisimova - Jelena Rybakina w fazie grupowej WTA Finals w Rijadzie. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 01 listopada 2025 godz. 17:30Zaraz po meczu Igi Świątek z Madison Keys, swój mecz w grupie A rozegrają Amanda Anisimova oraz Jelena Rybakina. Obie tenisistki miały okazję rywalizować z sobą zaledwie jeden raz i miało to już miejsce ponad osiem lat temu. Wówczas we French Open reprezentantka Kazachstanu wygrała w dwóch setach. To z pewnością będzie niezwykle ważny pojedynek w kontekście wyjścia z grupy, w którym nie ma wyraźnego faworyta. Zapraszamy na relację na żywo.