Wielkie szczęście Igi Świątek w losowaniu WTA Finals. Uniknęła grupy śmierci

Iga Świątek uniknęła grupy śmierci

Mieliśmy dwie grupy, które dostały nazwy miast na Jukatanie - Bacalar i Chetumal. Gdy do niebieskiej Bacalar trafiły Maria Sakkari, Jessica Pegula i Elena Rybakina, od razu stało się jasne, że to grupa śmierci. Ostatnie losowanie było więc emocjonujące z tego powodu, by Polka nie trafiła do Bacalar. Tak się stało, tę grupę uzupełniła Aryna Sabalenka. Iga Świątek znalazła się w grupie różowej, z Marketą Vondroušovą, On Jabeur i Coco Gauff.