Tak Sabalenka zachowała się wobec polskiego dziennikarza. Zdradził szczegóły

Wychodząc z pokoiku WTA, Aryna Sabalenka spotkała mnie. Znamy się już dosyć dobrze i mimo tej druzgocącej porażki z Igą, to uśmiechnęła się, chwilę porozmawialiśmy. Nie było widać żadnej urazy, a przecież wie, że jesteśmy z kraju Igi Świątek. Wydaje mi się, że ten hejt, który jest na Arynę w Polsce, jest niezasłużony. To jest naprawdę miła, sympatyczna i fajna tenisistka. Wiemy, jakie miała, może ma, relacje z prezydentem swojego kraju, ale to jest sympatyczna osoba.

~ Bartosz Ignacik