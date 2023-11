Świątek wygrała mecz i zgarnęła wielkie pieniądze. Kwoty robią wrażenie

Tegoroczne WTA Finals powoli się rozkręca, generując ogrom emocji dla fanów tenisa z całego świata. Świetną formą na początku prestiżowego turnieju może się pochwalić Iga Świątek, która ma na swoim koncie już dwie wygrane i jest o krok od awansu do półfinału .

Warto podkreślić, że 22-letnia zawodniczka tuż przed startem wymagającego starcia z Coco Gauff była uskrzydlona wcześniejszym zwycięstwem 7:6(3), 6:0 z Marketą Vondrousovą . Napędzała ją również chęć rewanżu za bolesną porażkę w półfinale imprezy w Cincinnati, kiedy to Amerykanka pokonała ją w dwóch setach, a później sięgnęła po końcowy triumf. Nawet mimo ostatniej porażki, bilans bezpośrednich starć przemawiał na korzyść Polki . Iga Świątek na dziewięć rozegranych meczów wygrała aż osiem.

Iga Świątek wygrała kolejny mecz i zarobiła wielkie pieniądze. Kwoty robią wrażenie

Co niezwykle ważne, zwycięstwo w starciu z Coco Gauff ma dla Igi Świątek szczególne znaczenie. Oprócz realnej szansy na dogonienie Aryny Sabelenki polska tenisistka ma szansę zarobić naprawdę pokaźną sumę pieniędzy . Warto podkreślić, że każda wygrana jest sowicie opłacana przez organizatorów. Za jedno zwycięstwo w fazie grupowej zawodniczki otrzymują niebagatelne 220 tysięcy dolarów.

Dwa wygrane starcia sprawiają, że Polka zarobi co najmniej 386 tysięcy "zielonych". W sytuacji, gdy Świątek wygra najbliższy mecz z Ons Jabeur, otrzyma dodatkowe 198 tysięcy, plus bonus za awans do półfinału wynoszący 54 tysiące. Jeżeli pokona rywalkę w spotkaniu półfinałowym, otrzyma kolejne 756 tysięcy, a za triumf w finale prawie 1,5 miliona.