Sensacja na początek. Niesłychana zapaść faworytki, wspaniała wiadomość dla Świątek

W nocy zainaugurowano rozgrywki WTA Finals. Chociaż Iga Świątek swój pierwszy mecz rozegra dopiero w poniedziałek, to dzisiaj do rywalizacji przystępowały jej najgroźniejsze rywalki - Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu zainaugurowała swój występ w Cancun od spotkania z Amerykanką - Jessiką Pegulą. Chociaż początkowo mecz układał się pod dyktando mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku, to ostatecznie doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia.