Rywalka Sabalenki jest tego pewna tuż przed ich meczem. Padły wymowne słowa

Aryna Sabalenka doznała smaku pierwszej porażki w prestiżowym turnieju WTA Finals. Pogromczynią liderki światowego rankingu okazała się 29-letnia Jessica Pegula, która podeszła do tego starcia niezwykle zmotywowana, pokonując Białorusinkę w dwóch setach 6:4, 6:3. Teraz przed pierwszą rakietą globu niezwykle trudne zadanie, jakim będzie pokonanie Jeleny Rybakiny, która w wywiadzie przedmeczowym wyraźnie podkreśliła, że będzie to wymagające spotkanie. Jego stawką będzie awans do półfinału imprezy w meksykańskim Cancun.