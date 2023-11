Rywalka Igi Świątek zapisze się w historii. Tego jeszcze nigdy nie było

W dotychczasowej historii turniejów WTA jeszcze się nie zdarzyło, żeby jedna zawodniczka trafiła na wszystkie cztery najwyżej rozstawione przeciwniczki . Wbrew pozorom taki scenariusz nie jest zbyt prawdopodobny - tenisistki są rozstawiane po różnych stronach drabinki, a w pierwszych rundach trafia się na niżej notowane rywalki. W WTA Finals gra jednak wyłącznie elita, porażka w grupie nie eliminuje też od razu z dalszego udziału w zawodach, więc szansa rośnie, ale do tej pory i tak taka sytuacja nie miała miejsca.

Grając ze Świątek Pegula zapisze się w historii

W poniedziałek Amerykankę czeka mecz z Igą Świątek. Polka to numer dwa, co oznacza, że spotykając się z naszą reprezentantką Pegula skompletuje mecze ze wszystkimi czterema najwyżej rozstawionymi zawodniczkami, czego do tej pory w historii jeszcze nie było.