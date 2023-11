29-letnia zawodniczka z Buffalo podeszła do tego meczu niezwykle skoncentrowana i bardzo szybko przejęła inicjatywę na korcie, punktując bezradną Białorusinkę. Skrzętnie wykorzystała również słabszy dzień swojej rywalki, ogrywając ją w dwóch setach 6:4, 6:3 . Warto podkreślić, że tuż przed pierwszym serwisem obie tenisistki doskonale wiedziały, że stawką tego spotkania jest awans do półfinału turnieju w Cancun. Okazało się, że z wielką presją znacznie lepiej poradziła sobie piąta rakieta świata, uwypuklając problemy i niedoskonałości wyżej notowanej oponentki.

Co niezwykle ważne, Pegula niemal przez całe spotkanie była mocno skoncentrowana, zdając sobie sprawę, że nie może popełnić choćby najmniejszego błędu. O jej sile mentalnej w wymowny sposób świadczy fakt, że Sabalenka obroniła aż siedem piłek meczowych. Taki obrót spraw w drugim secie mógł wybić 29-latkę z uderzenia i sprawić, że reprezentantka Białorusi byłaby w stanie wrócić do gry. Tak się jednak nie stało i to liderka światowego rankingu do ostatniej piłki musi się martwić o awans do półfinału WTA Finals.