Tym samym 25-latka pochodząca z Mińska zakończyła już starty w tym sezonie. Ma jednak co wspominać, bowiem na początku roku zwyciężyła w wielkoszlemowym Australian Open , a podczas US Open zdetronizowała reprezentantkę Polski i zajęła jej miejsce w tabeli WTA, co jak przyznała, było spełnieniem marzeń.

Aryna Sabalenka zabrała głos w mediach po meczu z Igą Świątek. "Czas się wyłączyć"

Ten rok był pełen wyróżnień! Wiem, że mogło pójść mi lepiej, ale jest, jak jest! Następnym razem zrobię to lepiej! Chcę wam bardzo podziękować za wsparcie, jesteście niesamowici! Kocham was wszystkich

"Oczywiście wielkie podziękowania należą się mojemu zespołowi. Dziękuje za wszystko, co dla mnie robicie! Jestem naprawdę szczęśliwa, że mam was przy sobie! Więcej przed nami! Dla nas to dopiero początek" - podkreśliła Sabalenka i dodała - "Czas się wyłączyć, wrócić do zdrowia i przygotować się na kolejne starty" - czytamy na jej profilu.