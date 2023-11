Legenda grzmi, ma sporo uwag do władz tenisa. Chodzi nie tylko o WTA Finals

Dominika Cibulkova to postać doskonale znana fanom tenisa. Słowaczka status profesjonalny otrzymała w 2004 roku i przed piętnaście kolejnych lat dumnie reprezentowała swój kraj na arenach międzynarodowych. Pochodząca z Bratysławy tenisistka co prawda nie wygrała ani jednego turnieju wielkoszlemowego, udało jej się jednak wedrzeć do światowej czołówki - najwyżej w rankingu 34-latka plasowała się na czwartej pozycji. Było to w marcu 2017 roku. W sezonie poprzednim Słowaczka wygrała BNP Paribas WTA Finals w Singapurze , zdobywając tytuł mistrzowski.

Dominika Cibulkova wprost o pracy WTA. "Tu jest sporo do poprawy w tym momencie"

Choć słowacka gwiazda swoją przygodę z zawodowym tenisem zakończyła w roku 2019, nadal bacznie śledzi poczynania swoich koleżanek po fachu. W rozmowie z serwisem "WP Sportowe Fakty" 34-latka przyznała, że ma wielki szacunek do biorących teraz udział w turnieju WTA Finals Igi Świątek i Aryny Sabalenki . Jej zdaniem tytuł mistrzyni może wywalczyć jednak inna zawodniczka, a mianowicie reprezentantka Stanów Zjednoczonych - Jessica Pegula . "To moja cicha, no dobra, bardzo cicha faworytka. Ale kto wie" - przyznała.

My miałyśmy super warunki. Ale tak naprawdę nie dotyczyło to tylko WTA Finals, a praktycznie każdego turnieju. 98 procent spraw było wtedy na bardzo dobrym poziomie, nawet na tych mniejszych turniejach. Owszem, zawsze coś się mogło zdarzyć, ale to były raczej drobnostki

Problem, który w ostatnim czasie zauważyła była tenisistka, to wyjątkowo intensywne sezony, podczas których zawodniczki zmuszone są do częstych podróży. "Kalendarz i logistyka powinny sprzyjać zawodniczkom, tak się powinno to robić, aby te najlepsze zachęcać do gry, a nie zniechęcać. Pamiętam, że gdy na przykład grałyśmy w Azji, to było to tak ustawiane, że było tam kilka turniejów z rzędu. I dłużej zostawałyśmy na jednym kontynencie. Miało to sens. I chyba tu jest sporo do poprawy w tym momencie" - przyznała.