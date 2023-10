Druga część ekskluzywnej rozmowy z Igą Świątek. "Chciałabym zaśpiewać Come Together z Johnem Lennonem" WIDEO

Skandal w WTA Finals. Były trener Igi Świątek nie chciał milczeć

Kłopoty z organizacją turnieju zdają się nie mieć końca. Słów krytyki nie szczędzi były szkoleniowiec drugiej rakiety świata - Piotr Sierzputowski . Warto dodać, że rozgrywki w Meksyku mogą wpłynąć na to, jak będzie wyglądał ranking WTA. Polka ma szansę na wyprzedzenie Aryny Sabalenki w tabeli, ale z racji afery z budową kortu, walka o pierwsze miejsce będzie niezwykle trudna. Sierzputowski największy problem widzi w kwestiach finansowych .

Związek Zawodowy Tenisistów byłby gotowy ogłosić, że zawodniczki nie zagrają, jeśli WTA powiedziałoby, że im za to nie zapłaci. A że pieniądze są wypłacane, to wolą przymykać oczy na inne sprawy

"Przyjdzie nowy inwestor, który zaoferuje 100 mln dol. i będą mówić, że to realna zmiana. To są absurdalnie małe pieniądze. O czym my w ogóle mówimy?" - denerwował się szkoleniowiec.