W podobnym tonie wypowiedziała się również nasza rodaczka - Iga Świątek . Głos tenisistek nie przeszedł bez echa. Do tablicy został wywołany szef Women's Tennis Association - Steve Simon. Działacz próbując oczyścić atmosferę, wysłał specjalny list do zawodniczek.

"Jest oczywiste to, że nie jesteście zadowolone z decyzji o rozegraniu turnieju w Cancun. W pełni to rozumiem. To nie jest idealne wydarzenie. Zdajemy sobie sprawę, że warunki stanowią wyzwanie i WTA bierze za to odpowiedzialność" - przekazano.