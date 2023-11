Co za absurd. Tak się nie da grać. Ta sytuacja to symbol turnieju w Cancun

Od samego początku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w tym meczu lepiej radziła sobie bardziej doświadczona Jessica Pegula . Coco Gauff natomiast ewidentnie nie radziła sobie z silnym wiatrem. Źle czuła się, grając w takiej aurze, co było widać praktycznie gołym okiem.

Kuriozalna sytuacja. Gauff została całkowicie zmylona przez wiatr. Tej piłki nie dało się uratować

To, co dzieje się na korcie w Cancun od samego początku tego turnieju to prawdziwy absurd. Wszyscy obecni na korcie, włącznie z zawodniczkami, sędziami i dziećmi od podawania piłek, wydawali się mieć nadzieję na jak najszybsze zakończenie się tych nieszczęsnych zawodów.