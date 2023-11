Burza po tym, co zrobiło WTA. Ludzie są w kompletnym szoku. "Tragedia"

Dziękuję bardzo za wsparcie i za to, że oglądaliście. Cały ten sezon był niesamowity i strasznie długi, więc dziękuję też, że dotrwaliście i że jesteście ze mną na każdym turnieju. Do zobaczenia w przyszłym sezonie!

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals. Iga Świątek - Jessica Pegula. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Fala komentarzy pod nagraniem WTA. Padły mocne słowa

" Adios, Cancun. Gratulacje za niesamowity sezon 2023! " - czytamy we wpisie, do którego zamieszczono wideo, w którym pokazano kadry z turnieju. Na filmiku znalazły się fragmenty z uroczystej imprezy zawodniczek i krótkie urywki z meczów. Po obejrzeniu można odnieść wrażenie, że zawody były ogromnym sukcesem dla organizatorów.

Co ciekawe, w tym wszystkim zabrakło jednak obrazków sportsmenek, które chowały się pod parasolkami i ręcznikami na korcie. Nie znalazło się również miejsce na pokazanie tego, w jakich warunkach musiały rywalizować tenisistki. Kibice nie kryli zdenerwowania tym, co zobaczyli. Błyskawicznie posypały się komentarze.

"Podczas nagrywania tego filmu nie ucierpiała ani jedna kropla deszczu", "Mam nadzieję, że to już nigdy nie wróci. Fakt, że WTA w dalszym ciągu nie skomentowała tej afery, jest dość śmieszne", "Co za rozczarowujący turniej", "Steve Simon (szef WTA - przyp.red.) musi wykonać krok w tył. To nie był turniej, to był żart", "Jak ktokolwiek może czuć się dobrze w związku z tą porażką?", "Powinniście się wstydzić", "Tragedia", "Żegnaj Cancun. Nigdy więcej" - pisali rozgoryczeni internauci.