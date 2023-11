Aryna Sabalenka okrutnie atakowana. Nie zostawia suchej nitki. "Skandal"

Powiedzieć, że pogoda w Meksyku miesza w realizacji czołowych tenisistek tego sezonu, to jak nic nie powiedzieć. Od kilku dni organizatorzy WTA Finals mierzą się ze sporym wyzwaniem - podmuchami wiatru i deszczem, który torpeduje rozgrywki. Z soboty na niedziele (04/05.11) o awans do finału miały powalczyć dwie najlepsze zawodniczki kobiecego touru - Iga Świątek i Aryna Sabalenka . Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań panie podsycały w mediach atmosferę .

W meczu z Aryną nigdy nie jest łatwo. Ja na pewno dam z siebie wszystko. Skupię się na sobie i na tym, co chcę robić na korcie. Zwykle mamy takie mecze, które są ekscytujące i naprawdę trudne psychicznie i fizycznie. Będę gotowa i zobaczę, jaki będzie wiatr. Taktycznie się przygotuję. Mniej więcej, wiem, jak to będzie wyglądać. Grałyśmy ze sobą wiele razy

Niestety sprawdził się czarny scenariusz. Deszczowe warunki dały się we znaki Białorusince i naszej rodaczce. Półfinał został ostatecznie przełożony na niedzielę, a zdaniem eksperta, w ogóle nie powinien się odbyć.

AP / © 2023 Associated Press

Sabalenka czekała na mecz z Igą Świątek. „Mam nadzieje, że kibice będą krzyczeć moje nazwisko”. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka pod ostrzałem. Bezlitosna opinia. Padły mocne słowa

Nie wszyscy ze zniecierpliwieniem czekali na pojedynek dwóch najlepszych tenisistek na świecie. Komentator Eurosportu Tomasz Wolfke nie jest zadowolony z faktu, że 25-latka pochodząca z Mińska w ogóle przystąpiła do rozgrywek. Mężczyzna uważa, że sportowcy z krajów agresorów nie powinni rywalizować w prestiżowych turniejach.

Trzeba jasno i głośno przypomnieć, że w ogóle nie powinno dojść do takiej konfrontacji. Już półtora roku temu należało zawiesić Białorusinkę, jej rodaków, oraz zawodników z Rosji

"Niepokoi mnie obecna sytuacja w tenisie. Za niespełna rok igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jeśli nie zobaczymy zdecydowanej reakcji i sportowcy z krajów agresorów i będą mogli rywalizować we Francji, to będzie to ogromny skandal" - dodaje ekspert.