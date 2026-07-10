Początek spotkania przyniósł więcej emocji, niż mogłoby sugerować końcowe rozstrzygnięcie. Fery, występujący w turnieju dzięki dzikiej karcie, nie przestraszył się wyżej notowanego rywala i przez długi czas dotrzymywał mu kroku. Obaj zawodnicy pewnie utrzymywali własne podanie, dlatego o losach pierwszego seta zdecydował tie-break. W nim Zverev wszedł jednak na zupełnie inny poziom, nie oddając przeciwnikowi ani jednego punktu i obejmując prowadzenie w meczu.

Przegrana w pierwszej partii wyraźnie wpłynęła na Brytyjczyka. Zverev wykorzystał moment zawahania rywala i od początku drugiego seta narzucił własne warunki gry. Jego serwis funkcjonował znakomicie, a mocne uderzenia z głębi kortu regularnie sprawiały Fery'emu problemy. Niemiec szybko zbudował przewagę i bez większych komplikacji zwyciężył 6:2, stając jedną nogą w finale.

W trzeciej odsłonie meczu Fery jeszcze raz próbował wrócić do gry. Publiczność wspierała gospodarza turnieju, który walczył o przedłużenie swojego pięknego londyńskiego rozdziału. Zverev nie pozwolił jednak, by emocje przejęły kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Zachowywał spokój, cierpliwie czekał na swoje szanse i w odpowiednim momencie zdobył przewagę, której już nie oddał.

Dla Niemca to kolejny ważny krok w przełomowym sezonie. Po triumfie na Roland Garros teraz stanie przed szansą zdobycia drugiego wielkoszlemowego tytułu z rzędu. Fery może natomiast opuszczać Wimbledon z podniesioną głową. Brytyjczyk rozpoczął turniej jako zawodnik spoza czołowej setki rankingu, a zakończy go jako półfinalista i jedna z największych pozytywnych historii tegorocznej edycji. Tego dnia różnica doświadczenia i jakości była jednak wyraźna, a Zverev potwierdził, że jest gotowy do walki o najcenniejsze trofeum.



