Zverev nie dał rywalowi szans. Pewny awans Niemca do czwartej rundy [WIDEO]
Alexander Zverev bez większych problemów zameldował się w czwartej rundzie Wimbledonu. Niemiec pokonał Marcosa Girona 6:2, 7:6(7-4), 6:4, prezentując bardzo solidny tenis i potwierdzając, że jest jednym z najgroźniejszych zawodników w dolnej części drabinki. Choć Amerykanin momentami potrafił postawić faworytowi trudne warunki, ostatecznie nie zdołał znaleźć sposobu na znakomicie serwującego rywala. Powyższy materiał przedstawia skrót tego pojedynku.
Spotkanie już od samego początku zdecydowanie należało do Zvereva. Niemiec od pierwszych gemów imponował skutecznością przy własnym podaniu i szybko przejął kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Już w pierwszym secie uzyskał przełamanie, a następnie konsekwentnie powiększał przewagę. Giron miał problemy z odnalezieniem odpowiedniego rytmu i po zaledwie kilku minutach musiał uznać wyższość lepiej notowanego przeciwnika, przegrywając partię 2:6.
Znacznie więcej emocji przyniósł kibicom drugi set. Amerykanin podniósł poziom swojej gry i długo dotrzymywał kroku jednemu z faworytów turnieju. Tym razem nie dopuścił do przełamania, a losy partii rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku. W nim Zverev pokazał jednak swoje duże doświadczenie i opanowanie. Niemiec lepiej poradził sobie pod presją, wygrał dodatkową rozgrywkę 7-4 i znalazł się o krok od awansu.
Trzeci set rozpoczął się od kolejnego mocnego uderzenia ze strony Niemca. Zverev szybko przełamał rywala i wydawało się, że spokojnie zmierza po zwycięstwo. Giron nie zamierzał jednak składać broni i odpowiedział przełamaniem, zmniejszając straty. Końcówka ponownie należała jednak do rozstawionego z numerem drugim tenisisty, który odzyskał przewagę i nie wypuścił już zwycięstwa z rąk.
Być może mecz ten nie był pokazem fajerwerków, ale właśnie takie rozgrywki budują pewność siebie w trakcie turnieju. Zverev przez większość spotkania wyglądał na zawodnika, który wie, co chce zrobić na korcie i konsekwentnie realizuje swój plan. Rywal próbował odwrócić losy pojedynku, jednak Niemiec nie pozwolił mu na dłuższy moment nadziei. W efekcie awansował dalej w trzech setach i potwierdził, że na tegorocznym Wimbledonie może być groźnym przeciwnikiem dla każdego.