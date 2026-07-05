Spotkanie już od samego początku zdecydowanie należało do Zvereva. Niemiec od pierwszych gemów imponował skutecznością przy własnym podaniu i szybko przejął kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Już w pierwszym secie uzyskał przełamanie, a następnie konsekwentnie powiększał przewagę. Giron miał problemy z odnalezieniem odpowiedniego rytmu i po zaledwie kilku minutach musiał uznać wyższość lepiej notowanego przeciwnika, przegrywając partię 2:6.

Znacznie więcej emocji przyniósł kibicom drugi set. Amerykanin podniósł poziom swojej gry i długo dotrzymywał kroku jednemu z faworytów turnieju. Tym razem nie dopuścił do przełamania, a losy partii rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku. W nim Zverev pokazał jednak swoje duże doświadczenie i opanowanie. Niemiec lepiej poradził sobie pod presją, wygrał dodatkową rozgrywkę 7-4 i znalazł się o krok od awansu.

Trzeci set rozpoczął się od kolejnego mocnego uderzenia ze strony Niemca. Zverev szybko przełamał rywala i wydawało się, że spokojnie zmierza po zwycięstwo. Giron nie zamierzał jednak składać broni i odpowiedział przełamaniem, zmniejszając straty. Końcówka ponownie należała jednak do rozstawionego z numerem drugim tenisisty, który odzyskał przewagę i nie wypuścił już zwycięstwa z rąk.

Być może mecz ten nie był pokazem fajerwerków, ale właśnie takie rozgrywki budują pewność siebie w trakcie turnieju. Zverev przez większość spotkania wyglądał na zawodnika, który wie, co chce zrobić na korcie i konsekwentnie realizuje swój plan. Rywal próbował odwrócić losy pojedynku, jednak Niemiec nie pozwolił mu na dłuższy moment nadziei. W efekcie awansował dalej w trzech setach i potwierdził, że na tegorocznym Wimbledonie może być groźnym przeciwnikiem dla każdego.



