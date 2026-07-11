Alexander Zverev - droga do finału Wimbledonu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zverev nie dał rywalowi szans. Najlepsze akcje w drodze do finału Wimbledonu [WIDEO]

Piątkowe spotkania półfinałowe wyłoniły finalistów tegorocznej edycji Wimbledonu. O wielkoszlemowy tytuł powalczą Alexander Zverev oraz Jannik Sinner. Obaj tenisiści bez większych problemów wygrali swoje półfinałowe pojedynki, pokonując rywali w trzech setach. Zobacz drogę Alexandra Zvereva do finału Wimbledonu.

Alexander Zverev w drodze do finału Wimbledonu stracił zaledwie dwa sety - po jednym w spotkaniach z Alexandrem Blockxem oraz Jirím Lehecką. Niemiec pewnie pokonywał kolejnych rywali, wygrywając w trzech setach z Valentinem Royerem, Marcosem Gironem, Taylorem Fritzem oraz Arthurem Ferym.

W półfinale Zverev zakończył imponującą drogę Arthura Fery'ego, zwyciężając 7:6(7:0), 6:2, 6:4 i awansował do finału turnieju.

Zobacz najlepsze akcje Alexandra Zvereva w drodze do finału Wimbledonu 2026 - efektowne wymiany, skuteczną grę przy siatce oraz najmocniejsze zagrania niemieckiego tenisisty.

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Alexander Zverev
Alexander ZverevPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
Alexander Zverev
Alexander ZverevDavid GrayAFP
Tenisista w białym stroju wykonuje zamach do uderzenia dwuręcznym backhandem, koncentrując się na zbliżającej się piłce tenisowej.
Alexander ZverevNEIL HALLPAP/EPA


Polsat Sport
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