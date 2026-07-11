Alexander Zverev w drodze do finału Wimbledonu stracił zaledwie dwa sety - po jednym w spotkaniach z Alexandrem Blockxem oraz Jirím Lehecką. Niemiec pewnie pokonywał kolejnych rywali, wygrywając w trzech setach z Valentinem Royerem, Marcosem Gironem, Taylorem Fritzem oraz Arthurem Ferym.

W półfinale Zverev zakończył imponującą drogę Arthura Fery'ego, zwyciężając 7:6(7:0), 6:2, 6:4 i awansował do finału turnieju.

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Alexander Zverev PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Alexander Zverev David Gray AFP

Alexander Zverev NEIL HALL PAP/EPA



