Zverev nie dał rywalowi szans. Najlepsze akcje w drodze do finału Wimbledonu [WIDEO]
Piątkowe spotkania półfinałowe wyłoniły finalistów tegorocznej edycji Wimbledonu. O wielkoszlemowy tytuł powalczą Alexander Zverev oraz Jannik Sinner. Obaj tenisiści bez większych problemów wygrali swoje półfinałowe pojedynki, pokonując rywali w trzech setach. Zobacz drogę Alexandra Zvereva do finału Wimbledonu.
Alexander Zverev w drodze do finału Wimbledonu stracił zaledwie dwa sety - po jednym w spotkaniach z Alexandrem Blockxem oraz Jirím Lehecką. Niemiec pewnie pokonywał kolejnych rywali, wygrywając w trzech setach z Valentinem Royerem, Marcosem Gironem, Taylorem Fritzem oraz Arthurem Ferym.
W półfinale Zverev zakończył imponującą drogę Arthura Fery'ego, zwyciężając 7:6(7:0), 6:2, 6:4 i awansował do finału turnieju.
Zobacz najlepsze akcje Alexandra Zvereva w drodze do finału Wimbledonu 2026 - efektowne wymiany, skuteczną grę przy siatce oraz najmocniejsze zagrania niemieckiego tenisisty.