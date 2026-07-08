Pierwsza część meczu należała do Zvereva. Niemiec imponował skutecznością przy własnym podaniu i nie pozwalał rywalowi wypracować większej liczby okazji przy returnie. W premierowej partii przełamał Leheckę w kluczowym momencie, a w drugim secie ponownie okazał się lepszy w końcówce. Dzięki temu schodził z kortu po poniedziałkowej sesji z prowadzeniem 6:4, 7:5, 3:3, dzięki czemu był już bardzo blisko awansu.

Po wznowieniu rywalizacji obraz meczu wyraźnie się zmienił. Lehecka wyszedł na kort z nową energią i od pierwszych piłek zaczął grać znacznie agresywniej. Czech wygrał serię punktów, szybko przejął inicjatywę i błyskawicznie odskoczył rywalowi. Efektem była wygrana 6:3 w trzecim secie, która przywróciła emocje w walce o ćwierćfinał.

Czwarta partia długo przebiegała bez przełamań. Obaj zawodnicy znakomicie serwowali, a każdy gem wymagał pełnej koncentracji. Lehecka nie zamierzał rezygnować z marzeń o odwróceniu losów spotkania, ale Zverev również nie dawał przeciwnikowi wielu szans. Ostatecznie o wszystkim zdecydował tie-break, który dostarczył kibicom najwięcej napięcia.

W decydujących momentach więcej spokoju zachował Niemiec. Choć Czech walczył do końca i zmuszał wyżej notowanego rywala do maksymalnego wysiłku, Zverev wykorzystał swoje doświadczenie i zamknął mecz w czterech setach. Dla triumfatora Roland Garros 2026 to szczególne zwycięstwo, ponieważ Wimbledon przez lata pozostawał jedynym turniejem wielkoszlemowym, na którym nie potrafił przebić bariery czwartej rundy. Teraz wreszcie tego dokonał i może dalej marzyć o pierwszym w karierze londyńskim półfinale.



