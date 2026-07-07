Zacięta walka o ćwierćfinał Wimbledonu. "Najlepsza akcja meczu" [WIDEO]
Poniedziałkowe mecze gry pojedynczej mężczyzn miały przynieść ostateczne rozstrzygnięcia w walce o ćwierćfinał Wimbledonu. Ostatecznie pełnego grona najlepszej ósemki nie udało się wyłonić, ponieważ jedno ze spotkań zostało przerwane. Pewnych awansu jest na razie siedmiu tenisistów. Mimo to na londyńskich kortach nie brakowało emocji, długich wymian i efektownych zagrań. Najciekawsze akcje dnia można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
W ostatnich spotkaniach Wimbledonu najlepsi tenisiści walczyli o awans do ćwierćfinału turnieju. W niedzielę miejsce w najlepszej ósemce zapewnili sobie m.in. Novak Djoković, Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner oraz Jan-Lennard Struff.
Dużego pecha miał Hubert Hurkacz, który w 1/8 finału zmierzył się ze Struffem. Polak świetnie rozpoczął spotkanie i wygrał dwa pierwsze sety, z czego drugi po tie-breaku. W trakcie meczu zaczęły jednak doskwierać mu problemy zdrowotne. Niemiec wykorzystał trudny moment rywala, doprowadził do piątego seta, a Hurkacz kończył mecz z wyraźnym grymasem bólu na twarzy. Ostatecznie Polak był zmuszony skreczować. Wcześniej z turniejem pożegnała się również Iga Świątek, dlatego w grze pojedynczej nie ma już żadnego reprezentanta Polski.
Wimbledon 2026. Najlepsze akcje poniedziałkowych spotkań
W poniedziałek rozegrano kolejne mecze 1/8 finału. Dzień rozpoczął się od wysokiej porażki Alexa de Minaura z Flavio Cobollim. Rozstawiony z numerem piątym Australijczyk nie wygrał nawet seta i zakończył udział w turnieju.
W trzech setach zakończył się także pojedynek Taylora Fritza z Alexandrem Bublikiem, z którego zwycięsko wyszedł Amerykanin. Znacznie więcej emocji dostarczył mecz Grigora Dimitrowa z Arthurem Ferym. Po blisko czterech godzinach rywalizacji lepszy okazał się Brytyjczyk, triumfując po pięciosetowym boju.
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Nie udało się natomiast dokończyć spotkania Alexandra Zvereva z Jirím Lehecką. Mecz został przerwany przy prowadzeniu Niemca 2:0 w setach i stanie 3:3 w trzeciej partii.
Zestawienie najlepszych akcji poniedziałkowych spotkań można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Wśród nich znalazła się efektowna wymiana z meczu Taylora Fritza z Alexandrem Bublikiem, którą komentatorzy określili mianem "akcji meczu". Dynamiczna wymiana zakończyła się widowiskową grą przy siatce oraz efektownym zagraniem z końcowej linii kortu.
Transmisje z meczów ćwierćfinałowych dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje, relacje i skróty można śledzić w serwisie Interia Sport.