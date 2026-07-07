Zacięta walka o ćwierćfinał Wimbledonu. "Najlepsza akcja meczu" [WIDEO]

W ostatnich spotkaniach Wimbledonu najlepsi tenisiści walczyli o awans do ćwierćfinału turnieju. W niedzielę miejsce w najlepszej ósemce zapewnili sobie m.in. Novak Djoković, Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner oraz Jan-Lennard Struff.

Dużego pecha miał Hubert Hurkacz, który w 1/8 finału zmierzył się ze Struffem. Polak świetnie rozpoczął spotkanie i wygrał dwa pierwsze sety, z czego drugi po tie-breaku. W trakcie meczu zaczęły jednak doskwierać mu problemy zdrowotne. Niemiec wykorzystał trudny moment rywala, doprowadził do piątego seta, a Hurkacz kończył mecz z wyraźnym grymasem bólu na twarzy. Ostatecznie Polak był zmuszony skreczować. Wcześniej z turniejem pożegnała się również Iga Świątek, dlatego w grze pojedynczej nie ma już żadnego reprezentanta Polski.

Wimbledon 2026. Najlepsze akcje poniedziałkowych spotkań

W poniedziałek rozegrano kolejne mecze 1/8 finału. Dzień rozpoczął się od wysokiej porażki Alexa de Minaura z Flavio Cobollim. Rozstawiony z numerem piątym Australijczyk nie wygrał nawet seta i zakończył udział w turnieju.

W trzech setach zakończył się także pojedynek Taylora Fritza z Alexandrem Bublikiem, z którego zwycięsko wyszedł Amerykanin. Znacznie więcej emocji dostarczył mecz Grigora Dimitrowa z Arthurem Ferym. Po blisko czterech godzinach rywalizacji lepszy okazał się Brytyjczyk, triumfując po pięciosetowym boju.

Potwierdza się ws. Wiktorowskiego i Świątek. To musiało tak się skończyć

Nie udało się natomiast dokończyć spotkania Alexandra Zvereva z Jirím Lehecką. Mecz został przerwany przy prowadzeniu Niemca 2:0 w setach i stanie 3:3 w trzeciej partii.

Zestawienie najlepszych akcji poniedziałkowych spotkań można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Wśród nich znalazła się efektowna wymiana z meczu Taylora Fritza z Alexandrem Bublikiem, którą komentatorzy określili mianem "akcji meczu". Dynamiczna wymiana zakończyła się widowiskową grą przy siatce oraz efektownym zagraniem z końcowej linii kortu.

Transmisje z meczów ćwierćfinałowych dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje, relacje i skróty można śledzić w serwisie Interia Sport.

Taylor Fritz Marijan Murat AFP

Alexander Zverev Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Novak Djoković KENTARO TOMINAGA AFP



