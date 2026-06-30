Wybuch radości na korcie, faworytka wyeliminowana. Jest polski akcent [WIDEO]

Pierwsze dni Wimbledonu pokazują, że tenis potrafi być niezwykle nieprzewidywalny, a niespodzianki mogą wydarzyć się na każdym etapie turnieju. Podczas poniedziałkowych spotkań zaskoczeniem dla kibiców był brak awansu Mai Chwalińskiej do drugiej rundy, choć w jej przypadku decydujący wpływ miały problemy zdrowotne, których doznała przy piłce meczowej.

We wtorek doszło do kolejnego dużego zaskoczenia. Z turniejem pożegnała się jedna z faworytek - Elina Switolina. Ukrainka w drugiej rundzie zmierzyła się ze swoją rodaczką Darią Snigur. Ósma rakieta świata mimo wyraźnego prowadzenia nie zdołała utrzymać kontroli nad spotkaniem i ostatecznie poniosła porażkę.

Wimbledon 2026. Porażka Eliny Switoliny w 1. rundzie

Mistrzyni turnieju WTA w Rzymie, mimo że rozpoczęła spotkanie od prowadzenia 4:0, nie zdołała utrzymać przewagi. Pierwszy set zakończył się jej porażką 5:7, a gra faworytki całkowicie się posypała, co skrzętnie wykorzystała rywalka. W drugiej partii początek był bardziej wyrównany, jednak Daria Snigur ponownie zdołała przełamać Ukrainkę i przejęła kontrolę nad przebiegiem spotkania.

Po piłce meczowej Snigur nie kryła ogromnej radości. Na korcie pojawił się szeroki uśmiech, a zawodniczka z emocji aż podskoczyła po zwycięstwie. Chwilę później podeszła pod trybuny, gdzie przyjęła gratulacje m.in. od Dawida Celta, który jest jej trenerem. Jest to mały polski akcent, gdyż dodatkowo Ukrainka od kilku lat mieszka w Warszawie.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć skrót spotkania, w tym najlepsze akcje, kluczowe momenty meczu oraz reakcję zawodniczki po wywalczeniu awansu.

Z polskich zawodników w turnieju pozostali jeszcze Iga Świątek, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak. To właśnie ta trójka jako jedyna z reprezentantów Polski wywalczyła awans do drugiej rundy Wimbledonu. Transmisje ze spotkań dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport.

Elina Switolina Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Elina Switolina TIZIANA FABI AFP

Daria Snigur KENTARO TOMINAGA AFP



