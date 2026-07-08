Wimbledon wyłonił pierwsze półfinalistki. Te akcje porwały kibiców [WIDEO]

Turniej na kortach w Londynie wkracza w decydującą fazę. Dotychczasowa rywalizacja przyniosła wiele niespodziewanych rozstrzygnięć, a z turniejem pożegnały się już wielkie gwiazdy światowego tenisa. W walce o końcowy triumf nie ma już m.in. Aryny Sabalenki, Jeleny Rybakiny oraz Igi Świątek.

Wtorkowe ćwierćfinały Wimbledonu przyniosły pierwsze rozstrzygnięcia w turnieju kobiet. Jako pierwsze na kort wyszły Coco Gauff i Jessica Pegula. O awansie do półfinału zadecydowały trzy sety. Pierwszą partię 6:4 wygrała starsza z Amerykanek, jednak dwa kolejne sety padły łupem 22-letniej Gauff, która triumfowała 6:3, 6:3. Dla Amerykanki jest to pierwszy w karierze awans do półfinału Wimbledonu.

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W drugim ćwierćfinale Karolína Muchová zmierzyła się z Naomi Osaką. Lepsza okazała się Czeszka, która zwyciężyła 7:6(4), 6:4. Japonka we wcześniejszej rundzie sprawiła dużą sensację, eliminując liderkę rankingu WTA Aryną Sabalenkę, jednak tym razem była mniej skuteczna od rywalki, choć całe spotkanie było bardzo wyrównane.

Zestawienie najlepszych akcji pierwszych ćwierćfinałów można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Nie zabrakło w nim długich, dynamicznych wymian, precyzyjnych uderzeń oraz efektownej gry przy siatce.

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W rywalizacji mężczyzn awans do półfinału w trzech setach wywalczył Jannik Sinner. Znacznie więcej emocji przyniósł drugi ćwierćfinał, który trwał ponad pięć godzin. Ostatecznie lepszy okazał się Novak Djoković, dołączając do grona najlepszej czwórki turnieju.

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Na środę zaplanowano kolejne ćwierćfinałowe spotkania. W turnieju kobiet Marta Kostiuk zmierzy się z Jasmine Paolini, a Linda Nosková zagra z Elise Mertens. Wśród mężczyzn kibice zobaczą pojedynki Flavio Cobolli - Arthur Fery oraz Taylor Fritz - Alexander Zverev. Transmisje z meczów Wimbledonu dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport.

Naomi Osaka KENTARO TOMINAGA East News

Karolina Muchova IZHAR KHAN AFP

Naomi Osaka KENTARO TOMINAGA AFP



