Wimbledon oszalał po tej akcji. Nazwali ją "point of the tournament" [WIDEO]

Hiszpan skradł show punktem, który błyskawicznie obiegł tenisowy świat

Nie bez powodu Wimbledon wyróżnił tę wymianę jako "Play of the Day". To była akcja z gatunku tych, po których publiczność najpierw łapie się za głowę, a dopiero potem zaczyna bić brawo. Davidovich Fokina bronił się w sytuacji, która wydawała się beznadziejna. Najpierw dopadł do skrótu, potem ratował piłkę po smeczu rywala, a na koniec rzucił się do woleja w swoim stylu - efektownie, bez kalkulacji, niemal desperacko.

Auger-Aliassime miał przed sobą otwarty kort i wyglądało na to, że za moment zakończy wymianę. Tyle że w tym punkcie logika przestała działać. Davidovich Fokina jeszcze raz wrócił do gry, zmusił rywala do kolejnego uderzenia, a Kanadyjczyk nie wykorzystał okazji. Piłka zatrzymała się na siatce, a kort numer 1 eksplodował.

Wielki punkt, ale awans dla Kanadyjczyka

Efektowna akcja nie wystarczyła jednak Davidovichowi Fokinie do zwycięstwa. Auger-Aliassime przetrwał trudne momenty, wygrał decydującego seta bardzo wyraźnie i po ponad czterech godzinach walki zameldował się w ćwierćfinale Wimbledonu. Dla Kanadyjczyka to pierwszy awans do najlepszej ósemki londyńskiego turnieju od 2021 roku.

Mecz miał wszystko, czego można oczekiwać od wielkoszlemowego thrillera: tie-breaki, zwroty akcji, kontrowersje, narastające zmęczenie i momenty najwyższej jakości. Davidovich Fokina zdołał jeszcze wyrwać czwartego seta, ale w piątym zabrakło mu sił. Auger-Aliassime przejął kontrolę i zamknął spotkanie, wykorzystując dopiero siódmą piłkę meczową.

Kanadyjczyk imponował przede wszystkim serwisem. Posłał 26 asów i obronił sześć z siedmiu break pointów. To właśnie podanie pozwoliło mu wyjść z największych kłopotów i utrzymać nerwy na wodzy, gdy mecz zaczął wymykać się spod kontroli.

Na Augera-Aliassime w ćwierćfinale czeka pojedynek z Novakiem Djokoviciem

Serb w IV rundzie Wimbledonu 2026 grał z Romanem Safiullinem i wygrał 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:3.

Mecz Novak Djokovic - Felix Auger-Aliassime jest planowany na wtorek, 7 lipca 2026



