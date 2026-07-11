Walka o finał Wimbledonu na najwyższym poziomie "Kapitalna wymiana" [WIDEO]

Jako pierwsi na kort wyszli Alexander Zverev i Arthur Fery. Lepszy w trzech setach okazał się niemiecki tenisista, który zwyciężył 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Najwięcej emocji przyniósł pierwszy set. Obaj zawodnicy bardzo dobrze bronili własnego serwisu. Choć Zverev jako pierwszy przełamał rywala, Brytyjczyk szybko odpowiedział tym samym. O losach partii zadecydował więc tie-break. W nim Niemiec całkowicie zdominował przeciwnika i nie oddał mu ani jednego punktu, wygrywając 7:0.

W kolejnych dwóch setach Fery coraz częściej popełniał błędy i tracił koncentrację. Zverev utrzymał wysoki poziom gry, skutecznie wykorzystywał swoje okazje i pewnie przypieczętował awans do finału.

Niemiec od początku tegorocznego Wimbledonu prezentował bardzo dobrą formę. W drodze do finału stracił zaledwie dwa sety - po jednym w meczach z Alexandrem Blockxem i Jiřím Lehecką. W pozostałych spotkaniach pewnie pokonał Valentina Royera, Marcosa Girona oraz Taylora Fritza.

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W drugim półfinale Jannik Sinner zmierzył się z Novakiem Djokoviciem. Włoch również potrzebował tylko trzech setów, wygrywając 6:4, 6:4, 6:4. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie i obfitował w efektowne wymiany. Serb momentami zmagał się z problemami, co lider światowego rankingu potrafił bezlitośnie wykorzystać. Sinner po raz drugi z rzędu zameldował się w finale Wimbledonu. Przed rokiem również wyeliminował Djokovicia na etapie półfinału.

Najciekawsze wymiany z obu półfinałów można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Nie zabrakło długich akcji z głębi kortu, efektownej gry przy siatce oraz precyzyjnych zagrań w linie.

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Finał kobiet odbędzie się w sobotę, 11 lipca, o godzinie 17:00 czasu polskiego. Będzie to historyczne spotkanie - po raz pierwszy w finale Wimbledonu zmierzą się dwie Czeszki: Karolína Muchová i Linda Nosková. Finał mężczyzn zaplanowano natomiast na niedzielę. Transmisje z londyńskich kortów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport.

Novak Djoković KENTARO TOMINAGA AFP

Jannik Sinner DAISUKE URAKAMI AFP

Jannik Sinner rywalizował z Novakiem Djokoviciem o awans do finału Wimbledonu 2026 Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP



