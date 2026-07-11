Najlepsze wymiany półfinału Wimbledonu 2026. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Walka o finał Wimbledonu na najwyższym poziomie "Kapitalna wymiana" [WIDEO]

Wszystko jest już jasne - poznaliśmy skład finału tegorocznego Wimbledonu. W piątek rozegrano półfinały gry pojedynczej mężczyzn, a oba spotkania zakończyły się w trzech setach. O wielkoszlemowy tytuł zagrają Alexander Zverev oraz Jannik Sinner. Zobacz najlepsze akcje z obu półfinałowych pojedynków w załączonym materiale wideo.

Jako pierwsi na kort wyszli Alexander Zverev i Arthur Fery. Lepszy w trzech setach okazał się niemiecki tenisista, który zwyciężył 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Najwięcej emocji przyniósł pierwszy set. Obaj zawodnicy bardzo dobrze bronili własnego serwisu. Choć Zverev jako pierwszy przełamał rywala, Brytyjczyk szybko odpowiedział tym samym. O losach partii zadecydował więc tie-break. W nim Niemiec całkowicie zdominował przeciwnika i nie oddał mu ani jednego punktu, wygrywając 7:0.

W kolejnych dwóch setach Fery coraz częściej popełniał błędy i tracił koncentrację. Zverev utrzymał wysoki poziom gry, skutecznie wykorzystywał swoje okazje i pewnie przypieczętował awans do finału.

Niemiec od początku tegorocznego Wimbledonu prezentował bardzo dobrą formę. W drodze do finału stracił zaledwie dwa sety - po jednym w meczach z Alexandrem Blockxem i Jiřím Lehecką. W pozostałych spotkaniach pewnie pokonał Valentina Royera, Marcosa Girona oraz Taylora Fritza.

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Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa

Wimbledon 2026. Najlepsze akcje półfinałowych spotkań

W drugim półfinale Jannik Sinner zmierzył się z Novakiem Djokoviciem. Włoch również potrzebował tylko trzech setów, wygrywając 6:4, 6:4, 6:4. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie i obfitował w efektowne wymiany. Serb momentami zmagał się z problemami, co lider światowego rankingu potrafił bezlitośnie wykorzystać. Sinner po raz drugi z rzędu zameldował się w finale Wimbledonu. Przed rokiem również wyeliminował Djokovicia na etapie półfinału.

Najciekawsze wymiany z obu półfinałów można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Nie zabrakło długich akcji z głębi kortu, efektownej gry przy siatce oraz precyzyjnych zagrań w linie.

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Finał kobiet odbędzie się w sobotę, 11 lipca, o godzinie 17:00 czasu polskiego. Będzie to historyczne spotkanie - po raz pierwszy w finale Wimbledonu zmierzą się dwie Czeszki: Karolína Muchová i Linda Nosková. Finał mężczyzn zaplanowano natomiast na niedzielę. Transmisje z londyńskich kortów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport.

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Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Mężczyzna w białej sportowej koszulce zaciśniętymi ustami wyraża silne emocje, krzycząc szeroko z otwartymi ustami, tło rozmyte i ciemne.
Novak DjokovićKENTARO TOMINAGAAFP
Sportowiec w białym stroju trzyma w rękach złoty puchar, będąc na korcie tenisowym, w tle rozmyta widownia.
Jannik SinnerDAISUKE URAKAMIAFP
Mężczyzna w białej czapce z daszkiem i białej koszulce z zielonymi akcentami, skupiony wzrok skierowany przed siebie, sportowe otoczenie.
Jannik Sinner rywalizował z Novakiem Djokoviciem o awans do finału Wimbledonu 2026Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP


Polsat Sport
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