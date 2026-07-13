Tak Polki walczyły na Wimbledonie. Oto ich najlepsze zagrania [WIDEO]

W niedzielę poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia tegorocznego turnieju Wimbledonu. W finale gry pojedynczej mężczyzn Jannik Sinner pokonał Alexandra Zvereva 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 i obronił tytuł wywalczony przed rokiem.

Dzień wcześniej odbył się historyczny finał kobiet. Po raz pierwszy o trofeum Wimbledonu zagrały dwie Czeszki. Ostatecznie triumfowała Linda Noskova, która pokonała Karolínę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3.

- Nawet nie wiem, jak trzymać to trofeum. Czuję się po prostu znakomicie. Wszystkie mecze kosztowały mnie mnóstwo sił, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, a ten dzisiejszy chyba najbardziej. Nigdy nie jest łatwo zdobyć ten ostatni punkt - powiedziała po finale 21-letnia reprezentantka Czech.

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Najlepsze momenty Polek na Wimbledonie

Polskie tenisistki zakończyły udział w turnieju znacznie wcześniej. Maja Chwalińska przegrała z Tajką Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6. Magda Linette odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z rozstawioną z numerem piątym Mirrą Andriejewą 5:7, 4:6, natomiast Magdalena Fręch uległa Annie Kalinskiej 6:7, 4:6.

Najdalej spośród Polek dotarła Iga Świątek, która broniła tytułu wywalczonego przed rokiem. Jej udział zakończył się jednak w trzeciej rundzie po porażce z Alexandrą Ealą 6:7, 2:6.

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W rywalizacji mężczyzn najlepszy wynik osiągnął Hubert Hurkacz. Polski tenisista był o krok od ćwierćfinału, jednak jego marsz zatrzymały problemy zdrowotne. W meczu czwartej rundy z Janem-Lennardem Struffem skreczował przy stanie 6:3, 7:6, 6:7, 5:7, 2:4.

Najlepsze akcje i najdłuższe wymiany reprezentantek Polski z tegorocznej edycji Wimbledonu można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Po zakończeniu Wimbledonu uwaga tenisistek przenosi się już na kolejne turnieje. Magda Linette rozpocznie w poniedziałek rywalizację w turnieju WTA w Atenach. W meczu pierwszej rundy zmierzy się z Mai Hontamą.

Iga Świątek, Wimbledon 2026 Maja Smiejkowska/Associated Press/East News East News

Magda Linette ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Maja Chwalińska KIRSTY WIGGLESWORTH East News



