Tak Noskova przypieczętowała triumf. Czeski finał Wimbledonu [WIDEO]

Ostatnia piłka meczu była zwieńczeniem finału, w którym młodsza z Czeszek musiała pokazać nie tylko świetny tenis, ale też ogromną odporność psychiczną. Noskova mogła zamknąć spotkanie już w drugim secie. Prowadziła 5:2 i miała piłki meczowe, ale Muchova wróciła z bardzo trudnego położenia. Starsza z Czeszek wygrała pięć gemów z rzędu i doprowadziła do decydującej partii. Wydawało się, że taki zwrot może całkowicie odmienić finał.

Tak się jednak nie stało. Noskova po krótkim kryzysie odzyskała spokój i w trzecim secie znów zaczęła grać odważnie. Lepiej funkcjonował jej serwis, częściej przejmowała inicjatywę w wymianach i nie pozwoliła Muchovej pójść za ciosem po wygranej drugiej partii.

Decydujący moment przyszedł przy piłce meczowej w trzecim secie. Noskova nie próbowała ryzykować ponad miarę. Zagrała cierpliwie, utrzymała koncentrację i zmusiła rywalkę do błędu. Po ostatnim punkcie padła na kort, a Centre Court nagrodził ją owacją. To był moment, na który pracowała przez cały turniej.

Statystyki również pokazały, jak wyrównany i wymagający był to finał. Noskova posłała 10 asów przy 6 po stronie Muchovej, wygrała 109 z 202 rozegranych punktów i wykorzystała 4 z 13 szans na przełamanie. Muchova miała aż 15 break pointów, ale zamieniła na punkty tylko dwa z nich.

Dla Noskovej to pierwszy wielkoszlemowy tytuł i największy sukces w karierze. Muchova może żałować niewykorzystanych okazji, zwłaszcza w decydującym secie, ale finał był wielkim świętem czeskiego tenisa. Wimbledon dostał dramat, zwrot akcji i nową mistrzynię, która w najważniejszej chwili nie zadrżała.

Po finale Noskova nie ukrywała wzruszenia. Po zwycięstwie posłała pocałunek w stronę nieba, dedykując triumf mamie, która zmarła dwa lata temu.

- Przez te dwa tygodnie było wszystko: smutne łzy, szczęśliwe łzy, pot i krew, które w to włożyłam. To było tego warte i nigdy nie zapomnę tego turnieju - mówiła nowa mistrzyni Wimbledonu. Muchova z klasą pogratulowała rywalce, podkreślając, że sposób, w jaki Noskova poradziła sobie w pierwszym finale Wielkiego Szlema, był "naprawdę niewiarygodny".



