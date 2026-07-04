Najlepsze akcje Igi Świątek w meczu z Alexandrą Ealą. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Tak grała Iga Świątek na Wimbledonie. Najlepsze akcje Polki [WIDEO]

Iga Świątek zakończyła tegoroczną edycję Wimbledonu na trzeciej rundzie. Polka musiała uznać wyższość Alexandry Eali, która pokonała obrończynię tytułu w dwóch setach 7:6(9), 6:2. Filipinka popełniała mniej błędów i była bardziej skuteczna w kluczowych momentach, co przesądziło o końcowym wyniku. Mimo porażki Świątek w meczu zaprezentowała kilka bardzo dobrych i efektownych zagrań.

W tegorocznym Wimbledonie w grze pojedynczej nie wszystko układa się po myśli "Biało-Czerwonych". Do trzeciej rundy awansowali jedynie Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Hurkacz swój mecz o dalszy udział w turnieju rozegrał w piątek, pokonując Tommy'ego Paula 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2 i meldując się w najlepszej szesnastce turnieju.

Jego losów nie podzieliła natomiast Iga Świątek, która musiała uznać wyższość Filipinki Alexandry Eali i tym samym nie zdołała kontynuować walki o obronę tytułu.

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W pierwszej rundzie tegorocznego turnieju w Londynie Świątek musiała zmierzyć się z trudniejszym momentami, ale ostatecznie pokonała Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. W kolejnym meczu zaprezentowała już bardzo dobrą formę, wygrywając w dwóch setach z 73. zawodniczką światowego rankingu, Czeszką Karoliną Plíškovą, 6:1, 6:3.

W trzeciej rundzie na Polkę czekała Alexandra Eala. Pierwszy set rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku i podobnie jak cała partia obfitował w wiele zwrotów akcji. Ostatecznie w końcówce lepsza okazała się Eala, która wygrała 11:9.

W drugim secie pojawiło się niestety więcej błędów po stronie Świątek, a Polka straciła swój rytm gry, co ostatecznie przełożyło się na triumf rywalki.

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Najlepsze akcje Igi Świątek w meczu z Filipinką można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Choć spotkanie zakończyło się porażką, Polka potrafiła kilkukrotnie poderwać publiczność na trybunach, popisując się m.in. precyzyjnymi zagraniami w linie, skuteczną grą obronną oraz dobrą grą przy siatce.

Teraz uwaga polskich kibiców skupia się głównie na Hubercie Hurkaczu. W czwartej rundzie jego rywalem będzie Niemiec Jan-Lennard Struff. Ostatnie dwa mecze pomiędzy tymi tenisistami wygrał Hurkacz. Transmisje z londyńskich kortów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu. Najważniejsze newsy i informacje można znaleźć w serwisie Interia Sport.

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Iga Świątek przegrała z Alexandrą Ealą w meczu o czwartą rundę Wimbledonu 2026HENRY NICHOLLS / AFP AFP


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