Tak grał Jannik Sinner. Droga do finału Wimbledonu 2026 [WIDEO]

Tegoroczna edycja Wimbledonu wkracza w decydującą fazę. Półfinałowe spotkania wyłoniły finalistów zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn. O tytuł w grze pojedynczej panów powalczą Alexander Zverev oraz Jannik Sinner. Włoch awans do finału zapewnił sobie po zwycięstwie nad Novakiem Djokoviciem 6:4, 6:4, 6:4.

- Przeciwko Djokoviciowi zawsze gra się ciężko i musiałem wprowadzić poprawki do mojego planu - powiedział Sinner tuż po spotkaniu.

Walka o finał Wimbledonu na najwyższym poziomie "Kapitalna wymiana" [WIDEO]

Droga Jannika Sinnera do finału Wimbledonu 2026

Lider rankingu ATP od początku turnieju prezentował bardzo wysoki poziom. Jedyny trudniejszy moment przeżył w pierwszej rundzie, kiedy stracił dwa sety w meczu z Miomirem Kecmanoviciem. W kolejnych spotkaniach był już jednak bezbłędny i wszystkie wygrał w trzech partiach. Na swojej drodze pokonał Nuno Borgesa, Jensona Brooksby'ego, Shintaro Mochizukiego oraz Jana-Lennarda Struffa.

O tym, jak wyglądała droga Jannika Sinnera do finału Wimbledonu 2026, można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Nie brakuje w nim efektownych zagrań Włocha, precyzyjnych uderzeń tuż na linie kortu, pewnych zagrywek oraz skutecznej gry przy siatce.

Jannik Sinner w niedzielnym finale wystąpi jako obrońca tytułu. Przed rokiem w decydującym meczu pokonał Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Pokazał wówczas, że jest w stanie odwrócić losy meczu na swoją korzyść i utrzymać dobrą jakoś gry do końca. Początek tegorocznego finału zaplanowano na godzinę 17:00 czasu polskiego.

Radwańska znów na korcie. 79 minut meczu z mistrzynią Wimbledonu. Oto wynik

Wcześniej, w sobotę, o wielkoszlemowy triumf powalczą tenisistki. Będzie to historyczny finał, ponieważ po raz pierwszy w historii Wimbledonu o tytuł zagrają dwie Czeszki - Karolína Muchová oraz Linda Nosková.

Transmisje z londyńskich kortów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze wiadomości, relacje, skróty meczów oraz materiały wideo z najlepszymi akcjami można śledzić również w serwisie Interia Sport.

Jannik Sinner rywalizował z Novakiem Djokoviciem o awans do finału Wimbledonu 2026 Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Jannik Sinner AFP

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner DAISUKE URAKAMI/Yomiuri AFP



