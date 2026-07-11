Tak grał Jannik Sinner. Droga do finału Wimbledonu 2026 [WIDEO]
Piątkowe spotkania półfinałowe wyłoniły finalistów tegorocznej edycji Wimbledonu. O wielkoszlemowy tytuł powalczą Alexander Zverev oraz Jannik Sinner. Włoch przystąpi do decydującego meczu jako obrońca trofeum - przed rokiem triumfował na londyńskich kortach. Zobacz drogę Jannika Sinnera do finału oraz najlepsze akcje lidera światowego rankingu podczas tegorocznego Wimbledonu w załączonym materiale wideo.
Tegoroczna edycja Wimbledonu wkracza w decydującą fazę. Półfinałowe spotkania wyłoniły finalistów zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn. O tytuł w grze pojedynczej panów powalczą Alexander Zverev oraz Jannik Sinner. Włoch awans do finału zapewnił sobie po zwycięstwie nad Novakiem Djokoviciem 6:4, 6:4, 6:4.
- Przeciwko Djokoviciowi zawsze gra się ciężko i musiałem wprowadzić poprawki do mojego planu - powiedział Sinner tuż po spotkaniu.
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Droga Jannika Sinnera do finału Wimbledonu 2026
Lider rankingu ATP od początku turnieju prezentował bardzo wysoki poziom. Jedyny trudniejszy moment przeżył w pierwszej rundzie, kiedy stracił dwa sety w meczu z Miomirem Kecmanoviciem. W kolejnych spotkaniach był już jednak bezbłędny i wszystkie wygrał w trzech partiach. Na swojej drodze pokonał Nuno Borgesa, Jensona Brooksby'ego, Shintaro Mochizukiego oraz Jana-Lennarda Struffa.
O tym, jak wyglądała droga Jannika Sinnera do finału Wimbledonu 2026, można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Nie brakuje w nim efektownych zagrań Włocha, precyzyjnych uderzeń tuż na linie kortu, pewnych zagrywek oraz skutecznej gry przy siatce.
Jannik Sinner w niedzielnym finale wystąpi jako obrońca tytułu. Przed rokiem w decydującym meczu pokonał Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Pokazał wówczas, że jest w stanie odwrócić losy meczu na swoją korzyść i utrzymać dobrą jakoś gry do końca. Początek tegorocznego finału zaplanowano na godzinę 17:00 czasu polskiego.
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Wcześniej, w sobotę, o wielkoszlemowy triumf powalczą tenisistki. Będzie to historyczny finał, ponieważ po raz pierwszy w historii Wimbledonu o tytuł zagrają dwie Czeszki - Karolína Muchová oraz Linda Nosková.
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