Świątek żegna się z Wimbledonem. Kluczowe momenty meczu [WIDEO]

Rok temu Iga Świątek triumfowała w Wimbledonie, pokonując w finale Amandę Anisimovą. W decydującym meczu Polka zwyciężyła Amerykankę bez straty gema.

W tegorocznej edycji udział Polki zakończył się na trzeciej rundzie turnieju. Świątek w dwóch setach musiała uznać wyższość Alexandry Eali, która utrzymała koncentrację na korcie i skuteczniej kończyła kluczowe akcje.

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Pierwszy set był bardzo wyrównany i emocjonujący. O jego wyniku zadecydował dopiero tie-break, w którym kibice byli świadkami zaciętej walki o każdą piłkę. W pewnym momencie Eala prowadziła 5:2 i miała dwa serwisy, jednak kolejne cztery punkty padły łupem Świątek. Ostatecznie to Alexandra cieszyła się z wygranej w pierwszej partii.

Set trwał niespełna 90 minut i miał kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu meczu. U Igi zaczęły pojawiać się nerwowe reakcje, natomiast jej rywalka przed drugim setem zachowała pełen spokój.

W drugim secie Eala bardzo szybko objęła prowadzenie 4:0. Świątek zaczęła popełniać coraz więcej prostych błędów, co Filipinka bez problemu wykorzystywała. Polka w całym meczu zdołała wygrać dwa gemy, jednak nie była już w stanie odwrócić losów partii. Eala wykorzystała trzecią piłkę meczową i awansowała do czwartej rundy, gdzie zmierzy się z Jasmine Paolini.

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Porażka Świątek oznacza również dla niej spory spadek w rankingu WTA. Skrót spotkania, w tym kluczowe momenty oraz piłkę meczową, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W rywalizacji singlowej w turnieju pozostał już tylko Hubert Hurkacz. W trzeciej rundzie Polak pokonał Tommy'ego Paula 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2 i awansował do czwartej rundy, w której zmierzy się z Janem-Lennardem Struffem.

Transmisje ze spotkań na kortach w Londynie dostępne są na sportowych kanałach Polsatu. Najważniejsze informacje i relacje na żywo można śledzić w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek Anne-Christine POUJOULAT AFP

Iga Świątek HENRY NICHOLLS / AFP AFP



