We wtorek Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w tegorocznym Wimbledonie. Jej pierwszą przeciwniczką była Taylor Townsend, która dwa lata temu triumfowała w turnieju deblowym wspólnie z Kateřiną Siniakovą. Polka natomiast przed rokiem sięgnęła po tytuł w londyńskiej imprezie w grze pojedynczej.

Świątek wygrała całe spotkanie 6:1, 2:6, 6:3. Choć mecz nie był dla niej łatwy i w drugiej partii musiała mierzyć się z problemami, zdołała odzyskać kontrolę nad pojedynkiem i zakończyć go zwycięstwem.

Wimbledon. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy

Świątek rozpoczęła spotkanie w bardzo dobrym stylu i szybko zdołała wywalczyć przełamanie. Polka kontrolowała przebieg pierwszej partii, którą ostatecznie wygrała 6:1. Trudniejszy moment przyszedł w drugim secie, gdy obraz gry całkowicie się zmienił. Townsend przejęła inicjatywę, zdobyła przełamanie, a Świątek straciła wcześniejszy rytm. Amerykanka doprowadziła tym samym do wyrównania w meczu.

Przed decydującą partią Polka zdecydowała się na przerwę, po której wróciła do rywalizacji z większą pewnością. W końcówce przypieczętowała zwycięstwo asem serwisowym. Szczególnie emocjonalna była jej reakcja po ostatniej piłce - w oczach 25-latki pojawiły się łzy.

Przebieg spotkania polskiej zawodniczki, w tym najlepsze akcje oraz najbardziej zacięte wymiany, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Oprócz Igi Świątek swój pierwszy mecz w turnieju wygrał także Hubert Hurkacz, a dziś do tego grona dołączył również Kamil Majchrzak. Niestety, z rywalizacją pożegnały się już pozostałe reprezentantki Polski - Maja Chwalińska, Magda Linette oraz Magdalena Fręch.

W drugiej rundzie Igę Świątek czeka kolejna rywalka - Karolina Plíšková. Transmisje z Wimbledonu dostępne są na sportowych kanałach Polsatu, natomiast relacje oraz najnowsze informacje z turnieju można znaleźć w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek HENRY NICHOLLS / AFP AFP

Iga Świątek rywalizowała z Taylor Townsend o awans do drugiej rundy Wimbledonu Henry Nicholls AFP

Iga Świątek Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP



