Iga Świątek - Taylor Townsend. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Świątek walczyła do końca. Tak Polka odwróciła losy meczu [WIDEO]

Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny Wimbledon od zwycięstwa nad Taylor Townsend w trudnym, trzysetowym pojedynku (6:1, 2:6, 6:3). Mimo przestoju w drugim secie, zdołała odwrócić losy meczu i awansować do kolejnej rundy turnieju. Zobacz skrót spotkania i najlepsze akcje Polki.

We wtorek Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w tegorocznym Wimbledonie. Jej pierwszą przeciwniczką była Taylor Townsend, która dwa lata temu triumfowała w turnieju deblowym wspólnie z Kateřiną Siniakovą. Polka natomiast przed rokiem sięgnęła po tytuł w londyńskiej imprezie w grze pojedynczej.

Świątek wygrała całe spotkanie 6:1, 2:6, 6:3. Choć mecz nie był dla niej łatwy i w drugiej partii musiała mierzyć się z problemami, zdołała odzyskać kontrolę nad pojedynkiem i zakończyć go zwycięstwem.

Świątek wracała po 2:6 w meczu z mistrzynią z Paryża. O wyniku decydował trzeci set

Wimbledon. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy

Świątek rozpoczęła spotkanie w bardzo dobrym stylu i szybko zdołała wywalczyć przełamanie. Polka kontrolowała przebieg pierwszej partii, którą ostatecznie wygrała 6:1. Trudniejszy moment przyszedł w drugim secie, gdy obraz gry całkowicie się zmienił. Townsend przejęła inicjatywę, zdobyła przełamanie, a Świątek straciła wcześniejszy rytm. Amerykanka doprowadziła tym samym do wyrównania w meczu.

Przed decydującą partią Polka zdecydowała się na przerwę, po której wróciła do rywalizacji z większą pewnością. W końcówce przypieczętowała zwycięstwo asem serwisowym. Szczególnie emocjonalna była jej reakcja po ostatniej piłce - w oczach 25-latki pojawiły się łzy.

Świątek zeszła z kortu, a tu organizatorzy Wimbledonu ogłaszają. Wyjątkowy komunikat

Przebieg spotkania polskiej zawodniczki, w tym najlepsze akcje oraz najbardziej zacięte wymiany, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Oprócz Igi Świątek swój pierwszy mecz w turnieju wygrał także Hubert Hurkacz, a dziś do tego grona dołączył również Kamil Majchrzak. Niestety, z rywalizacją pożegnały się już pozostałe reprezentantki Polski - Maja Chwalińska, Magda Linette oraz Magdalena Fręch.

W drugiej rundzie Igę Świątek czeka kolejna rywalka - Karolina Plíšková. Transmisje z Wimbledonu dostępne są na sportowych kanałach Polsatu, natomiast relacje oraz najnowsze informacje z turnieju można znaleźć w serwisie Interia Sport.

Zobacz również:

Iga Świątek
Wimbledon

Wystarczył jeden mecz. Spadły gromy na Świątek. "Niskie tenisowe IQ"

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Tenisistka w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem wyraża emocje podczas meczu, trzymając rakietę tenisową w prawej ręce.
Iga ŚwiątekHENRY NICHOLLS / AFPAFP
Tenisistka uderzająca piłkę rakietą podczas meczu, ubrana w biały strój i czapkę z daszkiem.
Iga Świątek rywalizowała z Taylor Townsend o awans do drugiej rundy WimbledonuHenry NichollsAFP
Kobieta w białej sportowej czapce i stroju trzyma przy twarzy niebiesko-biały ręcznik, z wyrazem silnych emocji oraz łez, na tle rozmytych postaci w tle.
Iga ŚwiątekJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


Polsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja